Vaccini | la ministra della Salute Grillo contro Salvini ' Sono fondamentali | decide il mio

Vaccini - la ministra della Salute Grillo contro Salvini 'Fondamentali per la prevenzione - decide mio ministero' : O si ascoltano scienza e autorità sanitarie o si lascia spazio a fantomatici esperti che alla prova dei fatti si dimostrano dei ciarlatani'. Dura anche la conferenza delle Regioni: 'Così si rischia ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Sono fondamentali». Salvini : «10 sono inutili». Burioni : «Bugia pericolosissima» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier

Salvini 'Dieci Vaccini inutili e pericolosi - se non dannosi'. La ministra della Salute Grillo 'Sono fondamentali per la prevenzione' : Dieci vaccini sono inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi. Oggi il ministro dell'Interno Salvini si occupa, con un intervento a RadioStudio54, di sanità. Lo fa affrontando un tema ...

Ministra Salute : Vaccini fondamentali : 11.51 "Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di 'ministro anti vaccini'.Noi nel Movimento 5 stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini,tutt'altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica". Lo ha detto a "6 su Radio 1" la Ministra della Salute Grillo. "Siamo assolutamente a favore dell'uso delle vaccinazioni", ha detto, "possono essere diversi gli approcci e le ...

Salute - la Ministra Grillo : "Priorità nuovi fondi. Vaccini? No a discriminazioni" : La Ministra Giulia Grillo si è insediata al Ministero della Salute, prendendo così il posto occupato negli ultimi 5 anni da Beatrice Lorenzin. Il primo obiettivo della neo Ministra, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina legale, è quello di ottenere maggiori fondi per la tutela della Salute: "Me lo sogno anche di notte il problema di come riuscire aumentare i fondi per la sanità italiana, poi penseremo alla questione ...

Vaccini - la neo-ministra Grillo : “Sono nel contratto - agiremo con il governo” : Il neo-ministro della Salute Giulia Grillo si è insediata dopo un colloquio con il suo predecessore Beatrice Lorenzin. E rilancia il tema dell'obbligatorietà dei Vaccini, che potrebbe essere abolita come lascia intuire il contratto di governo: "I Vaccini sono parte del contratto e su questo agiremo in sinergia con il resto del governo".Continua a leggere

