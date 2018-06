Vaccini | la Grillo | «Fondamentali»

Vaccini - la ministra della Salute Grillo contro Salvini 'Sono fondamentali - decide il mio ministero' : Dieci Vaccini sono inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini si occupa, con un intervento a RadioStudio54 , di sanità. Lo fa affrontando ...

Salvini : Inutili 10 Vaccini obbligatori. Ma a stretto giro arriva l'alt di Di Maio e Grillo : Teleborsa, - "Dieci vaccini sono Inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi". Così il ministro dell'Interno Salvini in un intervento a RadioStudio54, parlando di sanità. E, lo fa, ...

Ministro Grillo : "Vaccini fondamentali" : 18.01 "Ci fa piacere che il Ministro Salvini s'interessi ai vaccini,ma il tema deve essere discusso anzitutto dal Ministro della Salute." Così la titolare del dicastero Giulia Grillo risponde al vice premier."Voglio ribadire che i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria"."Prenderemo le decisioni opportune in accordo con gli alleati del governo",dice la ministra. "Cercheremo soluzioni per garantire la frequenza dei ...

Vaccini : Grillo - tema va discusso anzitutto da ministero Salute : Ma le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica - conclude - La politica 'non fa' scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

Vaccini : Stocker incontra ministro Grillo : Personale, liste di attesa, ma anche i Vaccini. Questi i temi affrontati dall’assessora altoatesina Martha Stocker assieme alla ministra della salute, Giulia Grillo. A margine della riunione della Commissione sanita’ della Conferenza di Regioni e Province autonome, svoltasi a Roma, l’assessora Stocker ha avuto la possibilita’ di incontrare la ministra Grillo. Durante il colloquio si e’ parlato anche di un tema ...

Vaccini - Ministro Grillo : bisogna vaccinarsi ma stiamo valutando obbligatorietà : “Non credo che esista un solo esponente politico che abbia mai detto che non bisogna vaccinarsi. Non è una novità quello che ho detto ieri e che riportano oggi i giornali, quasi mi viene da ridere per questo. Assolutamente bisogna vaccinarsi, poi ogni Paese decide come vaccinare e la propria politica vaccinale“. A ribadirlo il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a SkyTg24. “Non si mette in discussione che i Vaccini facciano ...

Vaccini - Giulia Grillo : 'Valuteremo tempi e modi d'intervento' - : Il ministro della Salute, ospite a Sky TG24 ha dichiarato che vaccinarsi è necessario ma "ogni Paese sceglie la propria politica in merito"