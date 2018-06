Vaccini | il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini | “Su obbligo possiamo discutere | ma

Vaccini : il dottor Burioni sfida il ministro Salvini : Burioni risponde a tono alle affermazioni del ministro dell’Interno Salvini, in merito all’obbligatorietà dei Vaccini. Il medico, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, scrive su Facebook: “No, ministro Salvini. Dieci Vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini ...

“Vaccini? Dieci sono troppi”. Salvini oggi fa il ministro della Salute. Tutte le sparate da quando è al Governo : Dice di voler mantenere “l’impegno già preso in campagna elettorale“, ovvero “di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe”. Dieci vaccini obbligatori, sostiene, “sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“. Matteo Salvini veste i panni del ministro della Salute e la sparata del giorno è quella sull’obbligo vaccinale voluto dal precedente esecutivo. “Ma siamo in due al ...

Vaccini - Ministro Salvini : “10 obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi” : “Sui Vaccini garantisco l’impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c’è un’alleanza con il M5S e sto ragionando con il Ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 Vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“: queste le parole di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, nel suo intervento telefonico ...

Vaccini : Stocker incontra ministro Grillo : Personale, liste di attesa, ma anche i Vaccini. Questi i temi affrontati dall’assessora altoatesina Martha Stocker assieme alla ministra della salute, Giulia Grillo. A margine della riunione della Commissione sanita’ della Conferenza di Regioni e Province autonome, svoltasi a Roma, l’assessora Stocker ha avuto la possibilita’ di incontrare la ministra Grillo. Durante il colloquio si e’ parlato anche di un tema ...

Vaccini - Ministro Grillo : bisogna vaccinarsi ma stiamo valutando obbligatorietà : “Non credo che esista un solo esponente politico che abbia mai detto che non bisogna vaccinarsi. Non è una novità quello che ho detto ieri e che riportano oggi i giornali, quasi mi viene da ridere per questo. Assolutamente bisogna vaccinarsi, poi ogni Paese decide come vaccinare e la propria politica vaccinale“. A ribadirlo il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a SkyTg24. “Non si mette in discussione che i Vaccini facciano ...

Vaccini - Ministro Grillo : mi hanno appioppato falso appellativo di “no vax” : “Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti Vaccini. Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i Vaccini, tutt’altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica“. Lo ha detto Giulia Grillo, neoMinistro della Salute, stamattina ai microfoni di ‘6 su Radio 1’. “Possono essere diversi – ha precisato – ...

Ministro Grillo : Vaccini presidio fondamentale di prevenzione : Roma, 18 giu. , askanews, 'Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti vaccini. Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini, tutt'altro, sono ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Il ministro Grillo e i Vaccini : quello che c'è da sapere : Contraria all'obbligo, per lei andrebbe riconquistata la fiducia dei cittadini. I punti deboli di una posizione populista

Vaccini obbligatori - il ministro Grillo : "Modifiche? Sono nel contratto - agiremo" : La neoministra interpellata su possibili modifiche al decreto: "Ci muoveremo in sinergia con il resto del governo"

Vaccini : il nuovo Ministro della Salute sommerso di appelli su Facebook - “cancelli l’obbligo” : “Confidiamo in un Ministero del buon senso, in un Ministero senza obblighi e in un Ministero senza ingiustizie, esclusioni, ghettizzazioni di bambini sani. TUTTI i bambini hanno diritto a frequentare gli asili“, “Ministro, contiamo su di lei, abolisca la 119 entro settembre“, “Cancelli lo scempio della 119 e la discriminazione dei nostri figli!“: la bacheca Facebook del neoMinistro della Salute Giulia Grillo, ...