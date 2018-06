Vaccini | il Ministro della Salute frena sulle dichiarazioni di Salvini | “Sono

Vaccini - il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

Vaccini : il dottor Burioni sfida il ministro Salvini : Burioni risponde a tono alle affermazioni del ministro dell’Interno Salvini, in merito all’obbligatorietà dei Vaccini. Il medico, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, scrive su Facebook: “No, ministro Salvini. Dieci Vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini ...

Vaccini - Burioni contro Salvini/ Ministro : "dieci obbligatori sono inutili" - medico "bugia pericolosissima" : Vaccini, Burioni contro Salvini: il Ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:21:00 GMT)

“Vaccini? Dieci sono troppi”. Salvini oggi fa il ministro della Salute. Tutte le sparate da quando è al Governo : Dice di voler mantenere “l’impegno già preso in campagna elettorale“, ovvero “di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe”. Dieci vaccini obbligatori, sostiene, “sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“. Matteo Salvini veste i panni del ministro della Salute e la sparata del giorno è quella sull’obbligo vaccinale voluto dal precedente esecutivo. “Ma siamo in due al ...

Vaccini - il ministro dell'Interno : 'Inutili e dannosi 10 obbligatori'. Burioni : 'Una bugia pericolosissima' : Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che ...

Vaccini - Ministro Salvini : “10 obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi” : “Sui Vaccini garantisco l’impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c’è un’alleanza con il M5S e sto ragionando con il Ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 Vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“: queste le parole di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, nel suo intervento telefonico ...

"Ministro Salvini - i Vaccini proteggono lei - i suoi figli e i suoi elettori. La sua è una bugia pericolosissima" : "Ministro Salvini, quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolossisima". È immediata la reazione di Roberto Burioni, noto virologo, acclamato dalla rete. Con un post il dottore risponde all'invettiva del Ministro del Lavoro in cui definisce "inutili e dannosi almeno 10 dei vaccini obbligatori"."No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici ...

Vaccini : Stocker incontra ministro Grillo : Personale, liste di attesa, ma anche i Vaccini. Questi i temi affrontati dall’assessora altoatesina Martha Stocker assieme alla ministra della salute, Giulia Grillo. A margine della riunione della Commissione sanita’ della Conferenza di Regioni e Province autonome, svoltasi a Roma, l’assessora Stocker ha avuto la possibilita’ di incontrare la ministra Grillo. Durante il colloquio si e’ parlato anche di un tema ...

Vaccini - Ministro Grillo : bisogna vaccinarsi ma stiamo valutando obbligatorietà : “Non credo che esista un solo esponente politico che abbia mai detto che non bisogna vaccinarsi. Non è una novità quello che ho detto ieri e che riportano oggi i giornali, quasi mi viene da ridere per questo. Assolutamente bisogna vaccinarsi, poi ogni Paese decide come vaccinare e la propria politica vaccinale“. A ribadirlo il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a SkyTg24. “Non si mette in discussione che i Vaccini facciano ...

Vaccini - Ministro Grillo : mi hanno appioppato falso appellativo di “no vax” : “Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti Vaccini. Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i Vaccini, tutt’altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica“. Lo ha detto Giulia Grillo, neoMinistro della Salute, stamattina ai microfoni di ‘6 su Radio 1’. “Possono essere diversi – ha precisato – ...

Ministro Grillo : Vaccini presidio fondamentale di prevenzione : Roma, 18 giu. , askanews, 'Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti vaccini. Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini, tutt'altro, sono ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Il ministro Grillo e i Vaccini : quello che c'è da sapere : Contraria all'obbligo, per lei andrebbe riconquistata la fiducia dei cittadini. I punti deboli di una posizione populista

Vaccini obbligatori - il ministro Grillo : "Modifiche? Sono nel contratto - agiremo" : La neoministra interpellata su possibili modifiche al decreto: "Ci muoveremo in sinergia con il resto del governo"