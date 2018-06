Vaccini | Grillo | tema va discusso anzitutto da ministero Salute

Vaccini - la Grillo : «Sono fondamentali» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E a rispondergli arriva anche la ministra della Salute

Vaccini - la ministra Grillo : «Sono fondamentali». Salvini : «10 sono inutili». Burioni : «Bugia pericolosissima» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier

Vaccini - Ministro Grillo : bisogna vaccinarsi ma stiamo valutando obbligatorietà : “Non credo che esista un solo esponente politico che abbia mai detto che non bisogna vaccinarsi. Non è una novità quello che ho detto ieri e che riportano oggi i giornali, quasi mi viene da ridere per questo. Assolutamente bisogna vaccinarsi, poi ogni Paese decide come vaccinare e la propria politica vaccinale“. A ribadirlo il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a SkyTg24. “Non si mette in discussione che i Vaccini facciano ...

Vaccini - Ministro Grillo : mi hanno appioppato falso appellativo di “no vax” : “Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di Ministro anti Vaccini. Noi nel Movimento 5 Stelle non abbiamo mai detto nulla contro i Vaccini, tutt’altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica“. Lo ha detto Giulia Grillo, neoMinistro della Salute, stamattina ai microfoni di ‘6 su Radio 1’. “Possono essere diversi – ha precisato – ...

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel Contratto' - ma non sembrano una priorità del Governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

Salute - Grillo : "Vaccini? No discriminazioni" : La Ministra Giulia Grillo si è insediata al Ministero della Salute, prendendo così il posto occupato negli ultimi 5 anni da Beatrice Lorenzin. Il primo obiettivo della neo Ministra, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina legale, è quello di ottenere maggiori fondi per la tutela della Salute: "Me lo sogno anche di notte il problema di come riuscire aumentare i fondi per la sanità italiana, poi penseremo alla questione ...