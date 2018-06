Vaccini | è polemica | per Salvini “10 obbligatori sono inutili” | botta e risposta con

meteoweb.eu

: Polemica vaccini, Salvini frena: sto con Grillo,educare no obbligare #vaccini - MediasetTgcom24 : Polemica vaccini, Salvini frena: sto con Grillo,educare no obbligare #vaccini - giannetti_marco : RT @MediasetTgcom24: Polemica vaccini, Salvini frena: sto con Grillo,educare no obbligare #vaccini - ekt0rp : Cazzo, è vero. I vaccini, l'inutile polemica sui vaccini del Dottor Salvini. È vero. -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Die conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’età al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare discutere in seguito ad alcune affermazioni del ministro dell’Interno Matteo. La vicenda Matteo, neo ministro dell’Interno, è ritornato stamani sulla questione, dichiarando di garantire “l’impegno preso in campagna elettorale nel permettere che tutti i bimbi entrino in classe, vadano a scuola”, perché “la priorità è che i bimbi non vengano espulsi dalle classi” anche se non ...