Vaccini | contro la congiura dei somari

(Di venerdì 22 giugno 2018) Questo post è a cura di Giuseppe Munafò, Medico PneumologoRubiamo il titolo a Roberto Burioni che, a proposito di antisti, parla delladei, per ribadire che prevenire è meglio che curare. Questo vecchissimo aforisma rimane sempre valido. Oggi dovrebbe essere chiaro a tutti, in quanto le informazioni sono diffuse tra la popolazione. Però viviamo anche al "tempo della circolazione delle fake news", e tra queste molte sonole vaccinazioni. Vediamo di fare un po' di chiarezza, anche se ovviamente, ogni singolo paziente dovrà rivolgersi al suo medico di famiglia per avere le indicazioni personalizzate.Ci riferiremo alle linee guida validate dalle società scientifiche, che sono il punto di conoscenza più avanzato oggi e che sono le uniche che "fanno testo" in Medicina. In particolare ci riferiamo ai CDC di ...