Vaccini | botta e risposta tra Di Maio e Salvini

(Di venerdì 22 giugno 2018) Le dichiarazioni di oggi dihanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10attualmente previsti. Aha risposto Di, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e soprattutto ai bambini. Poi ognuno ha la sua opinione sui. Voi conoscete la nostra".è dunque tornato sul tema rispondendo anche a Burioni: "Io ho vaccinato i miei figli. Alcunisalvano la vita, dieciper alcuni bambini sono inutili ed alcuni pericolosi; quindi non sono un 'No Vax' e ci sono tante reazioni avverse documentate. Burioni si confronti con altri colleghi medici che pensano l'esatto contrario suo. Io ritengo che la ...