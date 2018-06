Usa | morto l' intellettuale Charles Krauthammer | fu premio Pulitzer

Usa. Morto opinion-maker Krauthammer : E' stato un sostenitore della dottrina Reagan , definizione da lui stesso coniata in un famoso articolo su Time Magazine, e in generale di una politica estera muscolare che ha contribuito a gettare ...

Usa. Morto opinion-maker Krauthammer : 05.23 E' Morto all'età di 68 anni il premio Pulitzer Charles Krauthammer, intellettuale provocatore di tendenze conservatrici considerato uno dei più influenti e apprezzati opinion-maker in America. E' stato un sostenitore della dottrina Reagan (definizione da lui stesso coniata in un famoso articolo su Time Magazine) e in generale di una politica estera muscolare che ha contribuito a gettare le fondamenta ideologiche dell'invasione americana ...

XXXTentacion morto - arrestato un 22enne : è accUsato di omicidio di primo grado : A due giorni dalla morte di XXXTentacion, il rapper assassinato a Miami a colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto, le autorità della Florida hanno annunciato con una nota l’arresto di Dedrick Deconchay Williams. Il Dipartimento dello sceriffo della contea di Broward ha fermato un tatoo artist di Pompano Beach, di soli 22 anni, accusato di omicidio di primo grado, la forma più grave prevista dalla legge americana. La polizia non ...

Fa caUsa per il marito morto sul lavoro. "Paghi 200mila euro di spese legali" : Non solo perde il marito e padre delle sue due bambine, morto in un incidente sul lavoro. Ma dopo aver fatto causa contro committenti e manutentori, perde la partita legale e si ritrova condannata a pagare alle controparti tutte le spese di lite, per un totale di 200mila euro. A raccontare la storia di Lucia Madini, moglie di Massimo Bertasa, è il Corriere della Sera oggi in edicola, che così riassume la vicenda:Massimo Bertasa, ...

Tempio PaUsania. Diego Corsaro morto schiacciato da un trattore : Incidente mortale in un vigneto di Santa Lucia nelle campagne di Tempio Pausania (Sassari). Diego Corsaro è morto schiacciato da un trattore.

XXXTentacion è morto : rapper ucciso a colpi di pistola/ Usa - memoriale dei fan sul luogo dell'omicidio : XXXTentacion è morto: rapper ucciso a colpi di pistola in Florida, Usa. Sulla scena del delitto i fan hanno dato vita a un memoriale, il web si divide(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:40:00 GMT)

In scooter contro auto agli Abrau di ChiUsa Pesio : morto 71enne : Scontro tra un'auto e uno scooter a Chiusa Pesio in frazione Abrau sulla Sp211 di fronte a Idroricerche intorno alle 18.30 di martedì 19 giugno. Nel violento impatto il guidatore della due ruote, C.R ...

Jimmy Wopo morto - un altro rapper ucciso in Usa poche ore dopo xxxtentacion : Una tragica costante, quella del giovane sangue versato nella patria del rap: a poche ore dalla morte del giovane artista trap xxxtentacion in Florida, il 21enne rapper emergente Jimmy Wopo è stato ...

Usa - sparatoria al Festival del New Jersey : almeno 20 feriti - anche minorenni : “Morto l’assalitore” : Paura a Trenton, in New Jersey, dove una sparatoria si è verificata al Festival dell'arte: almeno 20 sono i feriti, tra cui un 13enne in condizioni disperate. Ucciso dalla polizia uno degli assalitori, un uomo di 33 anni di cui non si conosce l'identità. Fermato anche un suo complice, che resta a disposizione degli agenti.Continua a leggere

Roma - incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiUsa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Usa : Cnn - chef Anthony Bourdain morto suicida : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Operaio 22enne morto schiacciato da muletto/ Sli Vignole chiUsa : la dinamica dell’incidente a Davide Oliveri : schiacciato da muletto, muore Operaio di 22 anni a Vignole: ennesimo incidente mortale sul lavoro. Il giovane si era ribaltato a bordo del mezzo, quindi il trasporto d'urgenza(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:38:00 GMT)