Lo speaker dellaPaul Ryan ha annunciato un rinvio alla prossima settimana delsul pacchetto di 'compromesso' in materia di immigrazione. Il,inizialmente previsto per oggi, era già stato posticipato a domani. Ora questo slittamento, per inserire nel testo -preparato dai repubblicanialcuni punti tali da garantire i 218voti necessari per l'approvazione. Tra questi un controverso sistema di verifica elettronico per confermare che gli aspiranti lavoratori vivono legalmente negli Stati Uniti.(Di venerdì 22 giugno 2018)