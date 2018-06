Usa | è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini migranti

A4 - due incidenti in pochi minuti : autostrada chiUsa - caos e code chilometriche : A4 chiusa da Latisana a San Stino per due incidenti entrambi in direzione Venezia. Le code sono già di diversi chilometr i, chiusi gli svincoli di Latisana, Portogruaro e S. Stino così come l'...

CAOS SIRIA/ Usa e Turchia mettono nuovi jihadisti nelle zone "liberate" dall'Isis : In SIRIA la situazione nelle zone di "de-conflict" è critica: la Nato si serve di milizie mercenarie e islamiste per operazioni di polizia. E in quelle dichiarate off-limits? PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Dall’Isis armato dagli Usa all’Ucraina, così si rischia una nuova guerra, di P. RicciCAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra, di P. Ricci

Caos migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini : “La Francia chieda scUsa” : Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “La Francia chieda scusa” Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “La Francia chieda scusa” Continua a leggere L'articolo Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “La Francia chieda scusa” proviene da NewsGo.

Caos migranti - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini : “La Francia chieda scUsa” : Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “La Francia chieda scusa” Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “La Francia chieda scusa” Continua a leggere L'articolo Caos migranti, la Farnesina convoca l'ambasciatore francese | Salvini: “La Francia chieda scusa” proviene da NewsGo.

CAOS SIRIA/ Dall’Isis armato dagli Usa all’Ucraina - così si rischia una nuova guerra : Ci sono alcuni eventi interconnessi e non casuali, che chiariscono molto sulla natura del conflitto SIRIAno. E che possono farne scoppiare un altro tra Russia e paesi Nato. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra, di P. Ricciguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci

Caos in Canada - insulti Usa-Trudeau Germania : "Trump ha distrutto il G7" : "Conte è un gran brava persona, gli italiani hanno fatto bene a sceglierlo. Farà un gran lavoro". Ma il G7 si conclude nel Caos: gli Usa mandano all'aria l'accordo finale. Pesanti crepe nei rapporti con l'Ue Segui su affaritaliani.it

Caos governo - Tesoro Usa : situazione Italia in agenda del G7 in Canada | : La crisi politica a Roma preoccupa anche Wall Street: ieri ha perso il 2,03%. La Casa Bianca: "Teniamo d'occhio da vicino". Il ministero americano: "No impatto sistemico. Italia meglio risolva ...

Caos governo - Tesoro Usa : situazione Italia in agenda del G7 in Canada - : La crisi politica a Roma preoccupa anche Wall Street: ieri ha perso il 2,03%. La Casa Bianca: "Teniamo d'occhio da vicino". Il ministero americano: "No impatto sistemico. Italia meglio risolva ...

Libia - il caos armato chiama in caUsa l'Italia e il governo in gestazione : "Do you remember Libia?". Vademecum per il nascente governo giallo-verde. Libia, sinonimo di caos armato, di territori in mano a trafficanti di esseri umani in combutta con milizie, tribù e, spesso, funzionari governativi. Libia, retta da un esecutivo su cui l'Italia, almeno nei governi uscenti, aveva puntato ma che non sembra in grado di controllare neanche la capitale, Tripoli. Libia, dove alla frontiera con la Tunisia l'Isis, in rotta ...

Corona insulta Alda D'EUsanio - caos a 'Stasera Italia' : Fabrizio Corona choc a 'Stasera Italia" il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. "Alda D'Eusanio mi ha leccato il c* *o per 5 anni". Brindisi stava trattando l'argomento "Fabrizio Corona ...

Ambasciata Usa a GerUsalemme - è caos : decine di palestinesi uccisi - migliaia i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Ambasciata Usa a GerUsalemme - è caos : decine di palestinesi uccisi - migliaia i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Ambasciata Usa a GerUsalemme - è caosDecine di palestinesi uccisi - mille i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Ambasciata Usa a GerUsalemme - è caosDecine di palestinesi uccisi - mille i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza