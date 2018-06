Uomini e Donne oggi | Rama Lila ha partorito | è nato Indra

Uomini e Donne : tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è crisi? La verità! : A pochi mesi dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne che cosa sta accadendo tra Sara Affi Fella ed il fidanzato Luigi Mastroianni? Le loro dichiarazioni! Uomini e Donne: Sara Affi Fella dalla scelta alla crisi! Sara Affi Fella è divenuta popolare grazie al reality show Temptation Island”. Nella quarta edizione infatti la riccia approdò nel villaggio sardo insieme al fidanzato Nicola Panico. Il calciatore però durante la permanenza al ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti : "Tra me e Gemma Galgani c'è qualcosa di speciale" : Intervistato da Uomini e donne Magazine, Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani ma non solo. Il cavaliere del trono over, infatti, ha rivelato il suo stato d'animo (scosso) alla fine di una stagione televisiva che non gli ha regalato grandi soddisfazioni sul piano delle frequentazioni. Nell'ultima puntata Giorgio ha peraltro annunciato l'addio al programma di Maria De Filippi, ma non è da escludere il suo ritorno. A ...

“Guardate come sono”. Valentina Dallari - la battaglia contro l’anoressia : l’ex tronista di Uomini e Donne si confessa e mostra il suo cambiamento : Valentina Dallari, ex tronista di ”Uomini e Donne”, il programma che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha intrapreso un lungo percorso per guarire dall’anoressia. Lo scorso gennaio, la Dallari, che dopo l’esperienza a Uomini e Donne è diventata un’apprezzata dj, ha ammesso i propri disturbi alimentari, dando così una spiegazione alla preoccupante magrezza che i follower di Instagram avevano ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella contro le critiche : interviene il papà : Uomini e Donne: Sara Affi Fella e suo papà rispondono alle critiche social Sara Affi Fella non sta vivendo un ottimo periodo, soprattutto sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata sommersa dalle critiche dei vari utenti del web. La giovanissima ragazza pare abbia perso l’approvazione di moltissimi fan. A quanto pare, […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella contro le critiche: interviene il papà proviene ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME?/ Uomini e donne : foto - lei super sexy sui social : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE non SONO TORNATI insieme: l'ex corteggiatrice chiarisce tutto in una diretta su Instagram e si mostra più sexy che mai ma i dubbi dei fans continuano.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:16:00 GMT)

Uomini e Donne/ Pioggia di critiche per Sara Affi Fella : "uno sbaglio" che il web non perdona (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Delle ultime coppie nate, solo due sono quelle felici. Tra Sara e Luigi è crisi ma il web non perdona la Affi Fella per un errore...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Sossio Aruta e Gemma Galgani : critiche sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, trono over: Sossio Aruta e Gemma Galgani criticati sui social; la dama per una foto in cui sfoggia il fisico e il cavaliere per un gesto durante un evento.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : promessa di matrimonio con il fidanzato Giovanni Gentile : Teresanna Pugliese, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre, si sposerà presto con il suo fidanzato, l'imprenditore napoletano Giovanni Gentile.L'ex fidanzata di Francesco Monte, infatti, ha condiviso sui social network il momento riguardante lo scambio delle promesse che è avvenuto in comune. Stando alla procedura, il matrimonio tra Teresanna Pugliese e ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari nuovo tronista? : La voce circola già da un bel pezzo: Nicolò Ferrari, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda, ex corteggiatore di Nilufar Addati, potrebbe ritornare nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 nelle vesti di tronista.A rilanciare quest'indiscrezione, è stato il settimanale Oggi. Stando a quanto pubblicato nella rubrica Pillole di Gossip, infatti, uno dei ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Mi sto curando. Voglio riprendermi tutto quello che avevo" : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha intrapreso un lungo percorso per guarire dall'anoressia.Lo scorso gennaio, infatti, la Dallari, che dopo l'esperienza a Uomini e Donne è diventata un'apprezzata dj, ha ammesso i propri disturbi alimentari, dando così una spiegazione alla preoccupante magrezza che i follower di Instagram ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?/ Uomini e donne : "tattica" per Temptation Island Vip? : Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco perché si sono rivisti: tutta la verità durante una diretta di Instagram dell'esperta in tendenze, tornano insieme? “Non lo so…”.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:28:00 GMT)

Uomini e Donne / Marta Pasqualato vs Nicolò Brigante : "più che un fosso ho scansato un..." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continuano a gonfie vele le storie d'amore tra Nilufar e Giordano e Mariano Catanzaro e Valentina Pivati.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:47:00 GMT)

Giorgio Manetti : 'Sono uscito da Uomini e Donne con le ossa rotte' : A poche settimane dalla fine del trono over, si torna a parlare di uno dei suoi protagonisti. Di chi stiamo parlando se non di Giorgio Manetti. Il cavaliere toscano ha infatti rilasciato una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne, dove ha parlato della sua ex fidanzata Gemma Galgani e del presunto addio al trono over. Uomini e Donne: Giorgio Manetti deluso da Gemma Galgani Anche quest'anno Uomini e Donne si è concluso con un niente di ...

Uomini E DONNE / Valentina Dallari - come sta? "Sto lavorando tanto per rimettermi" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continuano a gonfie vele le storie d'amore tra Nilufar e Giordano e Mariano Catanzaro e Valentina Pivati.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:10:00 GMT)