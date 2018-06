Università | tre «saggi» per il dopo Cipolletta

Un milione all'Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Tutto questo in meno di cinque anni dai primi dati della ricerca sviluppata dai professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei materiali , 2014, e meno di due anni ...

Ricerca : un milione all’Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Un milione di euro all’Università di Milano-Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti: è questa la cifra investita per l’acquisizione da parte di Glass to Power, spin-off dell’Ateneo milanese. La decisione ratificata ieri pomeriggio dal Consiglio di amministrazione della Bicocca rappresenta uno dei più importanti investimenti mai registrati in Italia per acquisire una famiglia di brevetti sviluppati nell’ambito dell’attività di una ...

'Università delle Tre Età' - chiuso a Caserta l'anno accademico - : ... scientifici, attività di laboratorio, seminari di comunicazione e psicologia oltre a conferenze sulle nuove frontiere della scienza e della tecnica. Tutto ciò, come ha specificato la presidente Aida ...

Università di Trento nel progetto candidato alla missione su Venere : «Siamo coinvolti in modo molto rilevante» commenta Lorenzo Bruzzone, professore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione e responsabile del Laboratorio di Telerilevamento , Remote ...

Cile - atenei in rivolta contro le molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 Università occupate - altre in sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

Università di Trento : Bazzana - Gozzi e Andreatta nuovi direttori di Economia - Lettere e Matematica : Recentemente è stato ospite in festival della scienza in varie parti del mondo e curatore di mostre di carattere scientifico. È responsabile scientifico di numerosi simposi internazionali, quest'anno ...

Giuseppe Conte - oltre il ridicolo : 'I corsi all'Università di New York? Frequentavo la biblioteca e...' : Il caso di Giuseppe Conte da "politico" sta diventando semplicemente "ridicolo". Un altro esempio eccellente di "curriculum gonfiato", all'italiana. Nulla di nuovo, se non fosse che riguarda il candidato premier scelto da Luigi Di Maio proprio in base a quello stesso curriculum, e dunque qualche verifica in più sarebbe stata come minimo consigliata. --E invece i grillini, i più complottisti d'Italia, si sono semplicemente fidati ...

Università - studenti di colore allontanati dal palco alla cerimonia per il diploma : polemica in Florida. Rettore costretto a scusarsi : Il video è stato girato durante la cerimonia di proclamazione di laurea all’Università della Florida: studenti di colore mentre salgono sul palco per ricevere il diploma e mentre festeggiano vengono allontanati a forza da un docente. Dopo la diffusione del video, molti hanno accusato il campus universitario di comportamento palesemente discriminatorio. Il Rettore dell’Università Kent Fuch si è scusato pubblicamente, condannando lo ...

Università - tre incontri sulla Fisica aperti alla cittadinanza : Gli incontri si tengono tutti nella sede del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia in via Valleggio 11 a Como, dalle ore 14.30 alle 16. L'ingresso è gratuito ma per motivi logistici, è richiesta

Tre incontri sulla fisica all'Università aperti a tutta la cittadinanza : L'Università degli Studi dell'Insubria ospita tre incontri sulla fisica aperti a tutta la cittadinanza. Tre incontri sulla fisica per avvicinare le persone alla materia Esopianeti, computer ...

Storia dell’omosessualità all’Università di Torino - tre motivi per cui tutti vogliono studiarla : È stato un successo contro ogni aspettativa, quello registrato all’Università di Torino all’avvio del corso di Storia dell’omosessualità, tenuto dalla professoressa Maya De Leo. Come lei stessa ha dichiarato a Repubblica.it, avevano previsto di tenere le lezioni in un’aula da 50 di posti. È stato però necessario trovarne una molto più grande visto che le iscrizioni sono salite a più di trecento. Un trionfo che ci deve far riflettere, su almeno ...

Trento - “concorsi pilotati nella Provincia autonoma - in ospedali e Università”. Consigliere porta le prove - la giunta tace : Il vincitore del concorso pubblico? Te lo dico in anticipo. Anzi, ne scrivo nome e cognome sulla posta elettronica certificata, così che resti traccia inconfutabile di una divinazione che sembra avere molto poco di paranormale, ma è solo il frutto della conoscenza dei metodi che vengono applicati nelle selezioni per la scelta del personale. Ovvero del fatto che, in qualche caso, i concorsi vengono confezionati su misura del vincitore ...