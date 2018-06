radioalfa.fm

: UNISA, successo per l’evento Bimbi & Bimbe in Ateneo - radioalfa : UNISA, successo per l’evento Bimbi & Bimbe in Ateneo -

(Di venerdì 22 giugno 2018)per la seconda edizione di "in", alla quale hanno partecipato 150 bambini ospiti del campus di Fisciano, per iniziativa del Corriere della Sera/L'Economia e del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che così intendono far conoscere ai bambini il posto di lavoro dei loro genitori. L'ha previsto una serie di iniziative in alcuni ...