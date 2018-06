ilfattoquotidiano

: Ungheria, giornale vicino a Orban contro Billy Elliot: “Fa diventare gay”. Stop al musical a Budapest - fattoquotidiano : Ungheria, giornale vicino a Orban contro Billy Elliot: “Fa diventare gay”. Stop al musical a Budapest - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Ungheria, giornale vicino a Orban contro Billy Elliot: “Fa diventare gay”. Stop al musical a Budapest - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Ungheria, giornale vicino a Orban contro Billy Elliot: “Fa diventare gay”. Stop al musical a Budapest -

(Di venerdì 22 giugno 2018) “La campagna negativa delle ultime settimane sulla produzione diha fatto crollare la vendita di biglietti in modo considerevole”. L’annuncio arriva da Szilveszter Okovacs, direttore dell’Opera nazionale ungherese, che alonline ungherese 444.hu spiega di avere dovuto annullare 15 rappresentazioni del musical a Budapest a seguito di una campagna mediatica omofoba. Ispirato al film del registra britannico Stephen Daldry del 2000, il musical è ambientato in una città del nord dell’Inghilterra negli anni ’80 e racconta la storia di un adolescente di estrazione sociale modesta che sceglie di dedicarsi alla danza classica anziché alla boxe, diventando una stella. Ad attaccare il musical ilMagyar Idok,al governo ultraconservatore del premier Viktor. Il quotidiano, in particolare, ha affermato che il musical rischiava ...