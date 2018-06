Una cometa vista da vicino

Johnny Marr 'Una cometa per sfuggire al mio passato' : "Avevo bisogno di un nuovo inizio. Call the comet è questo per me". Johnny Marr, a 54 anni, vorrebbe ricominciare tutto daccapo. "Sì, ma non rinnego nulla di quello che ho fatto, anzi, sono ...

Johnny Marr 'Una cometa per sfuggire al mio passato' - Musica - Spettacoli : 'Avevo bisogno di un nuovo inizio. Call the comet è questo per me'. Johnny Marr, a 54 anni, vorrebbe ricominciare tutto daccapo. 'Sì, ma non rinnego nulla di quello che ho fatto, anzi, sono ...

Plutone potrebbe essere Una cometa gigante. I risultati dello studio della Southwest Research Institute : Prima era un pianeta, poi è stato declassato a pianeta nano e adesso Plutone potrebbe addirittura ritrovarsi classificato come "ammasso di comete". Ad affermarlo è una ricerca della Southwest Research Institute (Texas) in uno studio in attesa di pubblicazione e, al momento, disponibile su Arxiv.org.La scoperta nasce da un'intuizione: la somiglianza della composizione chimica tra Plutone e la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, corpo ...

Plutone potrebbe essere Una cometa gigante. I risultati dello stutio della Southwest Research Institute : Prima era un pianeta, poi è stato declassato a pianeta nano e adesso Plutone potrebbe addirittura ritrovarsi classificato come "ammasso di comete". Ad affermarlo è una ricerca della Southwest Research Institute (Texas) in uno studio in attesa di pubblicazione e, al momento, disponibile su Arxiv.org.La scoperta nasce da un'intuizione: la somiglianza della composizione chimica tra Plutone e la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, corpo ...