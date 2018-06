UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 25 giugno 2018

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 22 giugno 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo), suo malgrado, è costretta a revocare l’incarico appena affidato al padre Valerio (Fabio Fulco). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) le starà però vicino e così tra i due l’intesa aumenta… Di turno al garage, Franco Boschi (Peppe Zarbo) farà uno strano e inatteso incontro, potenzialmente pericoloso… Il giorno del pranzo con Manlio ...

Un POSTO al sole anticipazioni : NIKO e SUSANNA litigano per colpa di… : Come già avrete notato dando uno sguardo alle anticipazioni di Un posto al sole, tre new entry attendono in questi giorni i telespettatori della soap e tutte hanno a che fare con personaggi della Terrazza. anticipazioni Un posto al sole: FRANCO in pericolo a causa di MANSUR? La prima novità è Mansur (Samba Ndiaye), un ragazzo di colore dal difficile passato e in cerca di qualcuno a lui molto caro. Franco Boschi (Peppe Zarbo) resterà colpito ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 21 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 21 giugno 2018: In cerca di una possibilità di riscatto, Valerio (Fabio Fulco) chiede l’aiuto della figlia Vera (Giulia Schiavo) che, a quanto pare, esercita un grande ascendente su Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Sono ore di attesa e di emozioni davvero forti per Mariella Altieri (Antonella Prisco), in procinto di scoprire se la sua esistenza sta per essere totalmente ...

Un POSTO al sole anticipazioni : tutti odiano VERONICA VISCARDI : Senza alcun dubbio, è la grande donna della stagione: VERONICA VISCARDI è arrivata a Un posto al sole quasi in punta di piedi (all’inizio le sue apparizioni non erano neanche troppo frequenti) e poi invece è riuscita in pochi mesi a conquistare per sé i Cantieri, mettendo nel sacco affaristi navigati come Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e tradendo addirittura l’amico di famiglia Alberto Palladini ...

Un POSTO al sole anticipazioni : tra FERRI e la giovane VERA è passione!!! : Che le cose andassero in “una certa direzione” si era già ampiamente capito, ma ora è ufficiale: a Un posto al sole sta per nascere una storia di passione tra Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli) e la giovanissima VERA Viscardi (Giulia Schiavo), nipote di Veronica (Caterina Vertova)!!! Presto dunque vedremo l’affascinante imprenditore andare a bussare alla porta di VERA che, neanche a dirlo, gli aprirà indossando una ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 25 al 29 giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018: Franco si incontrerà con Mansur. Potrebbero nascere grossi problemi tra i due, che succederà? Vera e Roberto sono sempre più complici e vicini e questo fatto infastidisce Veronica. Susanna e Niko si ritrovano a riflettere sulla loro situazione. Franco cerca di aiutare Mansur Da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018 si apre una nuova settimana di Un POSTO al ...

Un POSTO al Sole celebra la Giornata del Rifugiato : un'eccezione in tv : Mercoledì 20 giugno 2018 si celebra la Giornata del Rifugiato e Un Posto al Sole non lo dimentica, anzi ci costruisce una storyline praticamente settimanale che coinvolge anche i suoi giovanissimi.prosegui la letturaUn Posto al Sole celebra la Giornata del Rifugiato: un'eccezione in tv pubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2018 23:11.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 20 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 20 giugno 2018: Un clamoroso fuoriprogramma potrebbe rendere ancora più difficile il triangolo amoroso tra Guido (Germano Bellavia), Cinzia (Veronica Mazza) e Mariella (Antonella Prisco)… Già arrabbiatissimo per il comportamento della figlia Alice (Fabiola Balestriere), che ha consentito un party alcolico nella villa di Marina (Nina Soldano), ora Andrea (Davide Devenuto) deve ...

