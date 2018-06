Un mercato mai visto

mercato NBA – Earl Boykins assicura : “LeBron James mai ai Knicks! Piuttosto occhio ai Nuggets - vi spiego perché” : Quale sarà la prossima squadra di LeBron James? Si abbassano le quotazioni dei Knicks mentre Earl Boykins tira in ballo anche i Nuggets Concluse le Finals NBA, a tenere banco é la questione legata al futuro di LeBron James. Quale sarà la prossima squadra del re? Nei giorni scorsi sono salite le quotazioni dei Knicks, legate al grande Mercato legato alla piazza newyorkese e alla presenza di coach Fitzdale, vecchia conoscenza di LeBron James ai ...

Viaggi : l’Egitto ritorna più forte che mai nel mercato turistico : l’Egitto si mette di nuovo in gioco come meta turistica per gli italiani dopo 7 lunghi anni di crisi nel settore. Dopo l’esplosione della primavera araba nel 2011, il continente africano e in particolare l’Egitto ha subito un calo nel numero di visite turistiche dovuto alle instabilità politiche e sociali del paese e alla minaccia di attacchi terroristici. Questi ultimi hanno causato una tendenza negativa sull’opinione dei Viaggiatori europei, ...

Segnali positivi dal mercato del lavoro : mai cosi occupati dal 1977 Video : Buone notizie dal mondo del lavoro. La disoccupazione nel mese di aprile rimane stabile all'11,2% mentre aumenta l'occupazione che supera quella del 2008. Per la prima volta si superano i livelli pre-crisi. Ma gli under 35 continuano a risultare penalizzati con la disoccupazione giovanile che sale. Le cause Le cause della stabilita' della disoccupazione sono principalmente due: l'aumento degli occupati, segno quindi che l'economia italiana sta ...

Salvini : "Di Maio riapre? Non siamo al mercato - Mattarella indichi data elezioni" : 14.00 - Salvini sta attraversando l'Italia in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 10 giugno prossimo in 763 comuni italiani e oggi, durante un comizio a Massa Carrara, ha ribadito ancora una volta il proprio no al secondo tentativo del governo Lega-M5S: Il governo ho voglia di farlo ma senza mai svendere la mia e la vostra dignità. La dignità non vale 10 ministeri. [...] Quando ci hanno detto di togliere Savona, perché ...

Salvini : "Di Maio riapre? Non siamo al mercato - nuove elezioni ma non in estate" : Matteo Salvini vuole nuove elezioni, senza se e senza ma, non in piena estate però. Nessuna riapertura della trattativa con il Capo dello Stato Sergio Mattarella per far nascere un governo Lega-M5s dunque. "Di Maio riapre? Non siamo al mercato" ha detto il segretario del Carroccio in diretta Facebook. E se fino a 48 ore fa il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sembravano parlare all’unisono, da futuri e non solo contingenti alleati, è da ...

