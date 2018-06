UE | in vigore i dazi sulle importazioni dagli USA

Dazi - entrano in vigore le misure di ritorsione contro gli Usa. Colpiti anche jeans e whisky : Scattano i Dazi della Ue sui prodotti americani. entrano in vigore il 22 giugno le misure di ritorsione decise dalla Commissione europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio. Sarà colpito un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti, tra cui jeans e whiskey, per un valore di 2,8 miliardi euro. A scatenare la controffensiva europea le misure imposte ...

Entrati in vigore i dazi Ue sui prodotti degli Stati Uniti : Sono Entrati in vigore i dazi europei sui prodotti americani. Una sorta di ritorsione decisa dalla Commissione Europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti che colpiscono le importazioni di acciaio e alluminio. Le misure riguarderanno un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti - tra cui jeans e whiskey - per un valore di 2,8 miliardi euro.A provocare la controffensiva europea le misure ...

L'Ue risponde a Trump : «Dazi su Levi's - Harley Davidson e Nike». In vigore da venerdì : ...sul tavolo di Trump l'aumento fino al 50% dei dazi antidumping sulle importazioni di olive spagnole che potrebbero estendersi agli altri prodotti agroalimentari comunitari sostenuti dalla Politica ...

Dazi - arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio in vigore una tariffa 25% su beni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

Gli Usa annunciano : dazi su acciaio e alluminio in vigore per Ue - Canada e Messico : ... avevano dichiarato congiuntamente la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem e il ministro dell'Economia giapponese, Hiroshige Seko. Per Malmstroem e Seko i dazi Usa "avrebbero un ...