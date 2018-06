Ue : Gelmini - Italia non si preoccupi solo di immigrazione : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – ‘Rileviamo con preoccupazione che, in vista della riunione del Consiglio europeo del prossimo 28 e 29 giugno, si parla solo di immigrazione mentre in quella occasione verrà discussa anche la proposta franco-tedesca di riforma della governance economica europea che danneggia il nostro Paese ed è stata ultimata senza la presenza dell’Italia in un incontro bilaterale Macron-Merkel pochi giorni ...

Gelmini : no governo non scelto italiani : 18.04 "Questo non è il governo scelto dagli italiani e lei non è un premier eletto", dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Gelmini,nella dichiaraziodi voto sulla fiducia. Forza Italia "sarà convintamente all' opposizione",assicura Gelmini.E al premier Conte: "Si è presentato come avvocato degli italiani, non vorrei che si ritrovassero presunti colpevoli". Non risparmia critiche a Salvini:"E' stato un abile leader della Lega, non un ...

Forza Italia - clamorosa frattura con Renato Brunetta. Gelmini e Bernini - nota ufficiale : 'Quello che ha detto...' : ... 'L'onorevole Brunetta - si legge - parlando a titolo personale, ha espresso opinioni che non corrispondono al pensiero del Presidente Silvio Berlusconi né alla posizione politica di Forza Italia'. '...

Gelmini : Forza Italia all'opposizione'. Martina : 'premier non eletti? Benvenuti nella realtà' : Dure le reazioni dalle opposizioni - Forza Italia all'opposizione. La conferma viene dalla capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati Mariastella Gelmini: "Salvini e Di Maio, con questa ...

Giorgetti a Forza Italia : "Consenta un governo Lega-M5s" - Gelmini : "Irricevibile" : Attesa per le decisioni che prenderà Mattarella nelle prossime ore. Di Maio: "Il voto a luglio sarà un ballottaggio con la Lega".