Udinese-Juventus | maxi operazione da 35 milioni di euro | i dettagli

(Di venerdì 22 giugno 2018) Juventus e Udinese si apprestano a concludere un affare molto remunerativo per le casse del club bianconero: tutti i dettagli. Juventus e Udinese sono in procinto di concludere una maxi operazione che vedrà volare da Torino ad Udine ben tre calciatori. Per tutti questi giovani, il club bianconero si terrà il diritto di recompra a cifre prefissate, nel frattempo però sembra aver deciso di disfarsene. L'Udinese si appresta ad acquistare i servizi di Mandragora, Cerri ed Audero, per una cifra che appare spropositata. Secondo Tuttosport, il pacchetto completo costerà circa 35 milioni di euro al club della famiglia Pozzo. Un investimento senz'altro di spessore quello dell'Udinese.