Uccise la moglie Giulia Ballestri | ergastolo a Matteo Cagnoni

Ravenna - condannato all'ergastolo Matteo Cagnoni - l'uomo che Uccise la moglie a bastonate : Ieri venerdì 22 giugno, Matteo Cagnoni, 53 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie a colpi di bastone. La Procura della Repubblica di Ravenna, alla fine di un lunghissimo processo iniziato a novembre 2017 e che ha visto presentarsi oltre 100 testimoni, ha reso nota la sentenza per il dermatologo. Omicidio pluriaggravato per aver ucciso la moglie, Giulia Ballestri, la quale è stata ritrovata senza vita dopo essere stata ...

Iglesias - Uccise la moglie Federica Madau a coltellate : condannato a 30 anni. 'Era capace di intendere e di volere' : Il Gup del tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ha accolto le richieste del pm e ha inflitto a Giovanni Murru, 46 anni, una condanna a 30 anni di carcere per aver ucciso con dieci coltellate ...

Uccise la moglie a bastonate - ergastolo al dermatologo Cagnoni : La corte d'assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo il dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, al processo per l'omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ammazzata a ...

Uccise la moglie malata terminale - nessuno sconto : a 88 anni andrà in carcere : "Non potevo essere così egoista da lasciarla ancora soffrire". Queste le parole di Vitangelo Bini, vigile urbano in pensione, che il 1 dicembre 2007 Uccise la moglie, Mara Tani, malata di Alzheimer all'ospedale di Prato. "Sapevo di aver commesso un reato: per questo mi costituii".Continua a leggere

Uccise la moglie a coltellate - confermati 18 anni di carcere La figlia in aula : «Pochi» Foto : Da tempo la giovane si batte perché il padre, Luigi Messina, sconti «fino all’ultimo giorno». In primo grado il giudice aveva escluso l’aggravante della crudeltà, e l’uomo era stato condannato a 18 anni per l’omicidio della coniuge, Rosanna Belvisi

Giovanni Murro - Uccise moglie Federica Madau a coltellate/ Lettera choc dal carcere : scrive come se fosse lei : Giovanni Murro, il marito-killer di Iglesias scrive un tema indossando i panni della vittima, Federica Madau. Qualche mese fa la prima missiva dal carcere.

Uccise la moglie e non andò in prigione - oggi in cella per un gelato : Dopo il delitto del 2014 l'uomo finì in un istituto psichiatrico. Ora è dietro le sbarre dopo aver rubato da un distributore automatico.