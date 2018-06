Uccisa a coltellate a Torino | fermato il marito

Uccisa a coltellate dopo un litigio - fermato il marito : Una donna, Nicoleta Loredana Grigoras di 38 anni, è stata trovata senza vita questa notte, intorno alle 2 di venerdì 22 giugno, nella sua casa al 95 di via Borgaro, quartiere Madonna di Campagna. Poliziotti e medici del 118 non hanno dubbi sulle cause: la vittima è stata colpita da numerose coltellate. Gli agenti della questura di Torino hanno ferm...

Uccisa a coltellate - fermato il marito : Tragedia familiare questa notte nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. Per cause ancora in corso di accertamento, un cittadino romeno di 47 anni, forse al culmine di una violenta lite, ha ucciso la ...

Ragazza Uccisa a coltellate dal suo rapitore in un commissariato. Poi incide le iniziali sul corpo : Ragazza uccisa a coltellate dal suo rapitore in un commissariato. Poi incide le iniziali sul corpo Burulai Turdaaly Kyzy, una giovane kirghisa di 20 anni, è un’altra vittima dell’Ala kachuu o il “rapimento della sposa”, una pratica diffusa in tutto il Caucaso. La Ragazza si era da poco laureata in medicina e ad agosto avrebbe […] L'articolo Ragazza uccisa a coltellate dal suo rapitore in un commissariato. Poi incide le iniziali sul corpo ...

Pietra Ligure - Janira D’Amato Uccisa dall'ex con 50 coltellate/ Alessio Alamia a processo con rito ordinario : Pietra Ligure, Janira D’Amato uccisa dall'ex con 50 coltellate: Alessio Alamia a processo con rito ordinario con le accuse di omicidio volontario aggravato e stalking.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:25:00 GMT)

Uccisa a coltellate davanti al figlio : E' stata Uccisa con tre coltellate alla gola. La donna, 52 anni, di origini albanesi, è stata trovata riversa in cucina nella loro casa di viale Dante a Piacenza. A riferirlo è la Gazzetta di Parma. A ...

Uccisa a coltellate - marito si consegna : 18.42 Ancora una donna Uccisa, questa volta a Piacenza, accoltellata alla gola nel suo appartamento. Aveva 52 anni. Autore del delitto il marito, che si è costituito dai Carabinieri. Tutto è avvenuto in cucina davanti al figlio 17enne che ha choamato la polizia. La famiglia è di origine albanese. Oggi l'ennesima lite tra il marito e la moglie, degenerata fino al delitto con almeno tre coltellate alla gola della donna.

