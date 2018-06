TUTTI in campo per TUTTE | i tornei giovanili in difesa della parità di genere

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo domenica 3 giugno. Il programma e gli orari : E’ il grande giorno di Marco Cecchinato. Il siciliano ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale al Roland Garros e le tre vittorie finora ottenute sono anche le prime negli Slam. Un torneo finora semplicemente straordinario per il tennista azzurro, che all’esordio è riuscito a rimontare due set di svantaggio al rumeno Marius Copil, poi al secondo turno la netta vittoria con l’argentino Marco Trungelliti ...

Open d'Italia : 3° giro - big TUTTI in campo : A Soiano del Lago sono tutti in campo, per il terzo round, i big della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf, secondo evento stagionale delle Rolex Series European Tour. Il Gardagolf ha riservato ...

Open Italia : 3/o giro - big TUTTI in campo : ANSA, - SOIANO DEL LAGO , BRESCIA, , 2 GIU - A Soiano del Lago sono tutti in campo, per il terzo round, i big della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf, secondo evento stagionale delle Rolex ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo sabato 2 giugno Il programma e gli orari : Si completano i match del terzo turno al Roland Garros 2018: Dopo Marco Cecchinato, ci sono altri due azzurri che vanno oggi a caccia degli ottavi di finale nello Slam parigino. Tra gli uomini toccherà a Fabio Fognini, mentre tra le donne scende in campo Camila Giorgi. Sarà proprio il ligure ad avere l’onore di aprire il programma sul Suzanne Lenglen. Fognini affronta il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 16 e numero uno di Gran ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo venerdì 1 giugno. Il programma e gli orari. In campo Berrettini - Giorgi e Cecchinato : Cominciano le sfide del terzo turno al Roland Garros. Oggi scendono in campo tre italiani: Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Quest’ultima avrà l’onore di chiudere il programma sul Philippe Chatrier, sfidando l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero 10 e vincitrice degli ultimi US Open. Nei precedenti la marchigiana è avanti per 2-1. Questo finora è stato il miglior Roland Garros della carriera per ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo venerdì 1 giugno. Il programma e gli orari : Cominciano le sfide del terzo turno al Roland Garros. Oggi scendono in campo tre italiani: Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Quest’ultima avrà l’onore di chiudere il programma sul Philippe Chatrier, sfidando l’americana Sloane Stephens, testa di serie numero 10 e vincitrice degli ultimi US Open. Nei precedenti la marchigiana è avanti per 2-1. Questo finora è stato il miglior Roland Garros della carriera per ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. TUTTI i risultati. Fognini in campo contro Ymer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. TUTTI i risultati. Nadal torna in campo - Fognini guida la truppa italiana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo giovedì 31 maggio. Il programma e gli orari : Dopo il fantastico tris di ieri (vittorie di Cecchinato, Berrettini e Giorgi), scendono in campo oggi altri due azzurri nel loro match di secondo turno al Roland Garros: Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Fognini è reduce dalla convincente prestazione all’esordio contro lo spagnolo Pablo Andujar, sconfitto nettamente in tre set ed ora se la vedrà con il qualificato svedese Elias Ymer, numero 122 del mondo. Il ligure ha vinto l’unico ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo mercoledì 30 maggio. Il programma e gli orari : Cominciano le sfide del secondo turno al Roland Garros. In questo mercoledì scendono in campo tre azzurri: Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e Camila Giorgi. Tutte sfide nelle quali i nostri portacolori hanno ampie possibilità di accedere al terzo turno. Cecchinato parte favorito contro il lucky loser Marco Trungelliti. Il siciliano è reduce dall’incredibile rimonta e vittoria al quinto set contro il rumeno Copil, mentre ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. TUTTI i risultati. Fabio Fognini all’esordio - torna in campo Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo martedì 29 maggio. Il programma e gli orari : Oggi sarà il giorno dell’esordio al Roland Garros 2018 di Fabio Fognini. Il numero uno azzurro sfiderà nel primo turno dello Slam parigino lo spagnolo Pablo Andujar. C’è grande attesa per il nativo di Arma di Taggia, reduce dai quarti di finale raggiunti a Roma e dalla semifinale a Ginevra. In campo anche Paolo Lorenzi, che rientra dall’infortunio e sfiderà il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sei e anche lui ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : lunedì 28 maggio. TUTTI i risultati. Bolelli sfida Nadal - tanti azzurri in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Roland Garros 2018 (lunedì 28 maggio). Inizia la lunga maratona sulla terra rossa di Parigi e si inizia a fare sul serio visto che saranno in campo moltissimi big. Rafael Nadal, grande favorito della vigilia e a caccia dell’undicesimo sigillo, affronterà il nostro Simone Bolelli che dovrà cercare un’impresa. Impegnati anche Djokovic (contro il brasiliano Dutra Da ...

Roland Garros 2018 : TUTTI gli italiani in campo lunedì 28 maggio. Il programma e gli orari : Dopo i primi incontri di ieri, entra nel vivo il primo turno dei tabelloni di singolare del Roland Garros: saranno ben sei gli azzurri impegnati oggi: piatto forte la sfida tra il lucky loser Simone Bolelli, che incrocerà sul Centrale, il Philippe-Chatrier, il numero 1 al monfo e favorito per il successo finale, l’iberico Rafael Nadal. Sul Suzanne Lenglen Andreas Seppi sfiderà il transalpino Richard Gasquet, numero 27. Gli altri azzurri ...