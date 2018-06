Tutti gli eventi che animeranno il mese di Luglio a Pistoia in un' unica serata alla

Paolo Fox/ Oroscopo e previsioni di oggi 22 giugno 2018 : Cancro - Scorpione - Pesci e Tutti gli altri segni... : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 giugno 2018. previsioni segno per segno: per gli amici dello Scorpione è il momento di staccare un po' la spina e concedersi un po' di relax(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:17:00 GMT)

Tabellone Mondiali Russia 2018 : Tutti gli incroci degli ottavi di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, la fase a gironi continua a regalare sorprese, dopodichè si comincerà a fare sul serio con gli scontri diretti agli ottavi Tabellone Mondiali Russia 2018 – Il Mondiale di Russia continua a regalare spettacolo ed anche qualche sorpresa non da poco, come la crisi nera nella quale versa l’Argentina, sconfitta dalla Croazia in modo anche abbastanza pesante. La fase a gironi prosegue comunque spedita e pian ...

Maturità - l’Algeria spegne internet a Tutti per non far copiare gli studenti : Nuove frontiere delle misure di sicurezza nazionali: mettere offline tutto il Paese per due ore, onde evitare che gli studenti imbroglino agli esami. Questo è stato il provvedimento attuato dall’Algeria nei confronti delle sessioni di quest’anno delle scuole superiori. D’altro canto, dice il Guardian, le misure adottate lo scorso anno dall’Algeria per evitare le falsificazioni selvagge, cioè la sola chiusura dei social ...

Serena Williams e il potere dell’amore : «Mia figlia mi ha reso più umana» Immagini LiberiTutti gratis in edicola : La più grande tennista di ogni tempo si racconta: l’incontro con il nerd che le ha cambiato la vita, il record di titoli Slam nel mirino, il rapporto con il corpo che cambia

Sibilia - sottosegretario all’Interno : ‘Sbarco sulla Luna? Controverso’ Tutti gli scivoloni |Video : L’esponente del Movimento Cinque stelle: «Il ministro Salvini l’ho conosciuto al giuramento, ci siamo scambiati i numeri di telefono».

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : Tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...

In vacanza con gli amici a quattro zampe : attenzione a caldo e leishmaniosi - ecco Tutti i consigli per partire sereni con i propri animali : Zecche, pulci, leishmaniosi, colpi di calore, ingestione di sostanze pericolose. E’ arrivata l’estate e si avvicinano le vacanze ma non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe. Non sono poche, infatti, le precauzioni da prendere prima di partire con gli animali domestici ed è bene fare attenzione a possibili ‘nemici’ a volte sottovalutati. “Le vacanze con i nostri animali – spiega Marco Melosi, presidente ...

Melania va al confine con la giacca sbagliata e fa arrabbiare Tutti. Trump la difende : In viaggio verso il Texas, per raggiungere il confine tra Stati Uniti e Messico, Melania ha indossato una giacca che ha fatto discutere. Sul retro del capo, color militare, compariva una scritta bianca: "Non mi importa per niente. E a te?". Per quelle parole, sono state date differenti spiegazioni da parte della portavoce e del marito, il presidente statunitense: la prima nega ci sia un significato nascosto, il secondo lo afferma con ...

Calciomercato Sampdoria - scambio con il Bologna : Tutti i dettagli : Calciomercato Sampdoria – Sono ore caldissime per il mercato della Sampdoria, la dirigenza blucerchiata attivissima per costruire una squadra importante da consegnare al tecnico Giampaolo con l’obiettivo di migliorare il risultato della scorsa stagione e tentare l’assalto all’Europa League. Mossa con il Bologna nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si sta lavorando ad uno scambio di ...

Estate a Vasto - Tutti gli appuntamenti : la musica domina la scena : Nomi di richiamo e spettacoli per un pubblico con gusti diversi. " E' una proposta ricca e varia costruita dall'amministrazione comunale in collaborazione con tante realtà locali " , spiega il ...

Le star del segno del Cancro : Tutti i personaggi famosi nati tra fine giugno e luglio : Sì, anche Ariana Grande e Selena Gomez! The post Le star del segno del Cancro: tutti i personaggi famosi nati tra fine giugno e luglio appeared first on News Mtv Italia.

Cinquemila siciliani nel limbo Tutti negli albi della speranza : Noi ci proviamo a guardarci attorno, trovare qualcos'altro, ma non è che l'economia di quest'Isola lo permetta", dice Enrico Faconti , 46 anni, progettista specializzato in Politiche sociali, ex ...

Trend capelli - Tutti i tagli come le attrici italiane : Le star oltreoceano sono senza dubbio tra le prime ad interpretare le ultime tendenze in fatto di capelli e make-up. Difficilmente si lasciano sfuggire i tagli più cool, le nuance per capelli più richieste, o le tecniche make-up più in voga del momento. LEGGI ANCHEcapelli, i big Trend dell'estate 2018 Eppure, sebbene modelle e star internazionali siano sempre sulla cresta dell’onda beauty, le stelle nostrane non sono da meno. Il cinema italiano ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : Tutti gli azzurri in gara venerdì 22 giugno. Programma - orari e tv : Oggi venerdì 22 giugno iniziano i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia vuole essere assoluta protagonista della rassegna e punta a vincere il medagliere come riesce a fare ininterrottamente da Almeria 2005. Prima giornata senza medaglie in palio ma subito succulenta visto che ci saranno tanti azzurri in campo. Le nostre Nazionali di calcio e di ...