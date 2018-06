Turismo | estate 2018 | verso nuovo record?

Turismo - è boom per l’Estate 2018 in Italia : attesi 260 milioni di pernottamenti - il 51 - 3% dall’estero [DATI] : Da giugno a settembre negli alberghi Italiani e negli esercizi ricettivi complementari si registrano oltre 260 milioni di pernottamenti, piu’ del 60% del totale annuo. A fare il bilancio e’ Federalberghi, il cui presidente Bernabo’ Bocca conferma “una sensazione di ottimismo per una stagione che si preannuncia positiva e che, se il barometro non fara’ scherzi, potrebbe dare buone soddisfazioni”. Significativo ...

L’estate crotonese quest’anno sarà ancora più lunga e tranquilla. Lo afferma l’Assessore al Turismo Giuseppe Frisenda : Il turismo insieme all’agricoltura i settori della ripresa economica di Crotone. Tanto si discute e si intravedono i segnali positivi

Turismo : l’estate a tavola con le previsioni partenze 2018 : Nell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo arriva a Torino il più grande mercato agricolo a km zero mai realizzato dove saranno svelate in anteprima le previsioni per l’estate 2018 a tavola, in occasione del via alle partenze nel primo weekend dopo la fine delle scuola. L’appuntamento è per sabato 16 giugno dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali di Torino. Un’occasione unica per ...

FederTurismo : +10% italiani in partenza quest’estate - aumentano spesa e giorni : Si avvicinano le ferie e cresce la voglia di vacanza da parte degli italiani, che quest’estate saranno un bel 10% in più a partire rispetto all’anno scorso. Non solo: cresce anche la propensione alla spesa, che si aggirerà mediamente sui 1.500 euro. E per i più fortunati aumenterà anche la durata del viaggio dai 10 ai 14 giorni. Sono positive le previsioni di Federturismo Confindustria per questa stagione estiva. “Il 68% dei vacanzieri ...

Estate green - l'agriTurismo punta a 1 - 5 miliardi di fatturato : La Confederazione, attraverso la sua associazione Turismo Verde, crede da sempre nel ruolo strategico che l'agriturismo gioca nell'economia italiana e nel settore primario, riconoscendo la centralità ...

Viaggi & Turismo : estate nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol - dove attivo fa rima con relax : Le proposte active arricchiscono l’esclusiva offerta wellness degli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol nella stagione estiva. A partire dal Naturhotel Lüsnerhof si può esplorare la Valle di Luson, la “valle degli escursionisti”: fra le più belle dell’arco alpino, è facilmente accessibile e punto di partenza per innumerevoli percorsi. Il fondovalle, protetto dall’imponente massiccio dolomitico, mantiene un clima ...

Viaggi & Turismo : l’Hotel Belvedere dà il benvenuto all’estate - la “terrazza sulle Dolomiti” saluta la bella stagione nella cornice della montagna altoatesina : È già estate all’Hotel Belvedere. Il 4 stelle superior affacciato su Bolzano ha un programma speciale per il mese di giugno, con il pacchetto Scoprire l’inizio dell’estate. La bella stagione qui dà il meglio di sé, grazie alle esperienze uniche che si possono vivere nei paesaggi mozzafiato dell’Altopiano del Salto, in Alto Adige. Molte sono le proposte per una vacanza alla scoperta del territorio nella sua veste estiva, come ad esempio ...

Turismo : Michielli (Federalberghi) - per il Veneto un'estate da 'pienone' : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - "L’estate 2018 sarà un’ottima stagione”. Lo dichiara Marco Michielli, presidente regionale di Federalberghi e di ConfTurismo Veneto. Più che una sensazione, una certezza data da “H-Benchmark”, il sistema sviluppato da Federalberghi Veneto e implementato dalle associazi

Viaggi & Turismo : la “perla nascosta d’Europa” - la Calabria è la meta dell’estate 2018 : Una piccola “punta di diamante” dello Stivale, che si trova nel meridione d’Italia, circondata dalle limpide acque dello Ionio e del Tirreno, a due passi dalla Sicilia. La Calabria è una regione che sorprende per il suo clima mite, il blu del mare che si infrange tra le coste rocciose che si avvicendano alle litoranee sabbiose, ma che offre anche spazi verdi, ancora incontaminati. Saranno, forse questi, in parte, i motivi che hanno guidato il ...

Trenitalia amplia network e orari per l'estate 2018. Offerta ritagliata su famiglie - cultura e Turismo : turismo cruciale per l'economia Italiana Presentando il nuovo servizio per l'estate 2018, il numero uno di Trenitalia, Orazio Iacono , ha sottolineato "il turismo è il volano principale del Paese, ...

Viaggi & Turismo - estate 2018 : le 10 mete più gettonate dagli italiani in Italia e all’estero : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo Summer Vacation Value Report 2018, svelando la Top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive per i Viaggiatori Italiani sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima estate da parte dei Viaggiatori del Bel Paese nel 2018 su TripAdvisor1. Il report aiuta ...

Viaggi & Turismo - estate 2018 : la Sicilia è in cima ai desideri degli italiani : L’estate si avvicina e fervono i preparativi per organizzare la vacanza perfetta e godersi il meritato relax sotto il sole. Per delineare i trend di Viaggio per la stagione estiva in arrivo e scoprire le preferenze dei Viaggiatori per le prossime vacanze il motore di ricerca Viaggi momondo ha realizzato un’indagine in 26 Paesi, inclusa l’Italia, e analizzato i propri dati. In estate gli italiani scelgono le isole del Bel Paese “Sappiamo che il ...