Turchia a due giorni dal voto tra speranze e timori di brogli

Due naufragi in poche ore : 9 morti al largo della Turchia - undici in Tunisia : A poche centinaia di metri dalle spiagge dei turisti, un nuovo naufragio di migranti. Un'imbarcazione con 15 persone a bordo è naufragata a largo della costa della provincia turca di Antalya, alle prime...

Migranti - il muro che taglia in due l'Europa sul confine Bulgaria-Turchia : In un anno i Migranti clandestini sono scesi dell'80 per cento. Lungo la frontiera tra Bulgaria e Turchia il muro attraversa i campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 ...

Migranti - il muro che taglia in due l’Europa sul confine Bulgaria-Turchia : In un anno i Migranti clandestini sono scesi dell'80 per cento. Lungo la frontiera tra Bulgaria e Turchia il muro attraversa i campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 chilometri. Per alcuni, il muro è lo strumento sofisticato di una Unione che si vuole proteggere. Per altri, il simbolo controverso di una Unione che si chiude su se stessa...

Gaza - ancora due palestinesi uccisi. Tra le vittime di ieri anche una neonata. Turchia espelle ambasciatore israeliano : ... la più veloce a reagire alla decisione di Trump lo scorso dicembre, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan andò il 5 febbraio da Papa Francesco ergendosi a rappresentante del mondo musulmano, ha ...