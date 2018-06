Trump | spero che aumento produzione Opec sia significativo

Trump-Kim : presidente americano - spero ora Iran a tavolo negoziati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Soros : “Trump è minaccia - spero sua presidenza duri poco” : Soros: “Trump è minaccia, spero sua presidenza duri poco” Soros: “Trump è minaccia, spero sua presidenza duri poco” Continua a leggere L'articolo Soros: “Trump è minaccia, spero sua presidenza duri poco” proviene da NewsGo.

Soros : 'Trump è minaccia - spero sua presidenza duri poco' : Il presidente Usa Donald Trump "credo sia una minaccia per l'America e il mondo perché non conosce e non capisce i principi dell'economia". Lo ha detto il finanziere George Soros dal palco del Festival dell'Economia di Trento, aggiungendo che la speranza è che la presidenza ...

Trump - spero che 2 Coree vivano in pace : "Farò tutto il possibile perché l'incontro" con Kim "sia un grande successo, non solo per gli Usa e le due Coree ma per tutto il mondo". Tramp ha anche detto che ci sono negoziati in corso sui tre ...