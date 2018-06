Trump minaccia dazi 20% su auto Ue Il tweet | Costruitele qui!

DAZI USA - AL VIA CONTROMISURE UE/ Ultime notizie Trump minaccia settore auto - FCA crolla a Piazza Affari (-3%) : DAZI Usa, al via CONTROMISURE dell'Unione Europea: colpiti 2,8 miliardi di prodotti americani ma si teme sulla prossima azione di Trump, colpirà il settore auto?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Fca crolla in Borsa - -3% - - Trump minaccia dazi 20% su auto Ue : Milano, 22 giu. , askanews, Fca crolla a Piazza Affari dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di introdurre una tassa del 20% su tutte le auto importate dall'Unione europea. Le azioni ...

USA-CINA - Trump minaccia DAZI PER 400 MILIARDI/ Il consigliere del presidente : "Presto ritorsioni da Pechino" : TRUMP MINACCIA nuovi DAZI contro la Cina, nel mirino, 400 MILIARDI di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Trump minaccia dazi per 400 mld La sua strategia pre-elezioni Donald può inguaiare l'amico Conte : Era l’8 marzo scorso quando Donald Trump varò una prima serie di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Da allora, nonostante il crescere della tensione tra gli Usa e il resto del mondo, Cina ed Europa in testa, le borse non hanno subito troppi contraccolpi (ad eccezione di Shanghai, sui minimi da agosto 2017). Ora però i dazi stanno entrando in vigore e col prossimo trimestre potrebbero esservi contraccolpi anche ...

Trump minaccia dazi contro la Cina su altri 400 miliardi di import : New York - Donald Trump minaccia dazi contro altri 400 miliardi di dollari di importazioni cinesi negli Stati Uniti. Dopo aver approvato la scorsa settimana sanzioni del 25% su 50...

Dazi : Cina - 'minaccia Trump è ricatto' : ANSA, - PECHINO, 19 GIU - La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori Dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" ...

