Tredici rosati per l’estate

(Di venerdì 22 giugno 2018) Nel campo dei vinii francesi come ben noto, sono i principali produttori, consumatori, importatori ed esportatori. Ma l’Italia non sta a guardare. Dopo un (lungo) periodo di totale indifferenza se non ritrosia verso un prodotto considerato né carne né pesce, iitaliani si piazzano al secondo posto nella produzione ma anche nel consumo. E il perché è legato, da una parte all’effetto moda, facilmente influenzabile anche dal marchio aziendale (esattamente come nella moda), dall’altra alla costante crescita di qualità: dallo spumantizzato al fermo, tante cantine ormai aggiungono tra le referenze un rosato. Ne abbiamo scelte dodici, tra fermi e spumantizzati metodo classico e charmant. Da Nord a Sud. Kettmeir Athesis Brut Rosé – Alto Adige DOC A base di Pinot Nero e Chardonnay, è da tutto pasto preferibilmente da abbinare a ricette di mare elaborate e ...