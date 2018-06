Tre richieste di adesioni la Lega sbarca in Regione : In, particolare, quelle dei consiglieri ormai rimasti senza una casa politica. E ora, con gli ultimi sondaggi che danno la Lega in sorpasso sui 5 Stelle, Salvini, nel senso di partito, è ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Siamo qui per ascoltare le vosTre richieste e stabilire le priorità” : “Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti. Intanto c’è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, lasciando la sede del comune di Amatrice dopo un incontro con gli amministratori sulla ricostruzione post sisma. “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste, e stabilire le priorità sulle quali intervenire“, ha ...

BRINDISI - ABUSI E RICHIESTE DI "PROVE D'AMORE" : ARRESTATO 48ENNE/ Minore cosTretta ad atti di autolesionismo : BRINDISI, ABUSI e ipnosi su Minore: ARRESTATO un artigiano 48ENNE, già in carcere per fatti simili. Costringeva la vittima a compiere atti di autolesionismo e punizioni corporali.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:33:00 GMT)

Ambiente - il Codacons : “La circolare sulle bio shopper accoglie le nosTre richieste” : La circolare del Ministero della Salute sui bio-shopper apre ‘senza se e senza ma’ la strada alla possibilità di portare sacchetti della spesa da casa. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando la critiche di alcune associazioni che hanno espresso oggi critiche alla decisione del ministero di consentire ai consumatori l’utilizzo di shopper portati da casa. “E’ giusto equilibrare il diritto dei cittadini ad ...

Ambiente : Codacons - circolare su bio shopper accoglie nosTre richieste : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – La circolare del Ministero della Salute sui bio-shopper apre ‘senza se e senza ma’ la strada alla possibilità di portare sacchetti della spesa da casa. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando la critiche di alcune associazioni che hanno espresso oggi critiche alla decisione del ministero di consentire ai consumatori l’utilizzo di shopper portati da casa.“E’ giusto ...