TP-Link presenta gli smartphone Neffos C7A | C9 | C9A e X9

Link video presentazione OnePlus 6 del 16 maggio : orario e diretta streaming PC e smartphone : Oggi 16 maggio è il giorno di presentazione di OnePlus 6, che potrete chiaramente seguire in diretta streaming comodamente seduti sulla vostra poltrona preferita, o dove più vi farà piacere. Se non siete riusciti ad accaparrarvi il biglietto per presenziare all'evento di Londra (che vi avrebbe dato diritto ad una borsa stracolma di gadget tecnologici, ma questa comunque è un'altra storia), potrete pur sempre arrangiarvi da casa, ricordando che ...

In diretta streaming la presentazione Honor 10 del 15 maggio : orario e Link video YouTube : Partirà alle 15 italiane la diretta streaming di presentazione Honor 10, per la verità della sua versione internazionale visto che il modello cinese è stato già svelato in ogni suo dettaglio (non dovrebbero esserci differenze di sorta, se non per il prezzo di vendita, che siamo proprio curiosi di capire a quanto possa ammontare). L'evento si terrà presso l'Old Billingsgate, nel cuore di Londra, per dare il giusto lustro al successore del ...