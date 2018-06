Toscana | scoperte sette nuove specie animali dalle Università di Pisa e Firenze

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) Una sinergia tra l'die l'Ise-Cnr di, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Montesanto e Stefano Taiti, ha portato alla scoperta diin terra. Cinque di questesono state rilevate nelle province die Livorno, il che ha indotto gli studiosi ad attribuire come epiteto specifico "nus" o "labronicus" ad alcune di esse. I risultati di questa ricerca, durata alcuni anni, sono stati pubblicati sulla rivista "Zoosystema", edita dal Museo di Storia Naturale di Parigi. Tutte eleappartengono agli isopodi terrestri, categoria di cui fa parte anche il comune porcellino di terra. Caratteristiche delleTutte eleritrovate sono depigmentate, ovvero non possiedono pigmenti come la melanina: questa caratteristica è tipica degli organismi che vivono sotto terra. Un'altra prova del loro stile ...