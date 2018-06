Tortu sui 100 metri a Madrid cancella Mennea | 9 99 primo italiano sotto i 10

Filippo Tortu ha battuto il record sui 100 metri piani di Pietro Mennea - che resisteva da 39 anni : Al Meeting di Madrid di atletica leggera il velocista sardo Filippo Tortu ha corso la finale dei 100 metri in 9.99 secondi (con vento a +0,2 m/s) e ha battuto il record italiano (10.01) fatto registrare da Pietro Mennea a Città The post Filippo Tortu ha battuto il record sui 100 metri piani di Pietro Mennea, che resisteva da 39 anni appeared first on Il Post.

Atletica - Tortu frantuma record Mennea/ Nuovo primato italiano : 9''99 sui 100 metri a Madrid : Atletica, Tortu frantuma record Mennea. Nuovo primato italiano al Meeting di Madrid: 9''99 sui 100 metri. Le ultime notizie: diventa il terzo bianco sotto i 10 secondi netti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:51:00 GMT)

Atletica : record Tortu sui 100m - 9"99 : 22.14 Il predestinato ha mantenuto la promessa. Filippo Tortu è il primo italiano a correre i 100 metri sotto i 10". A Madrid, lo sprinter milanese ferma il cronometro a 9"99 (vento +0.2, quindi tempo omologato) e manda in archivio il primato di Pietro Mennea, 10"01, che resisteva dal 4 settembre 1979 (realizzato a Città del Messico). Tortu aveva un personale di 10"03 e lo scorso mese al Golden Gala di Roma aveva corso in 10"04. Nei 100del ...

Atletica : Tortu 9.99 sui 100 : ANSA, - MADRID, 22 GIU - Storica impresa per l'Atletica azzurra. La compie il ventenne Filippo Tortu che batte il record italiano dei 100 metri che, da 39 anni, apparteneva a Pietro Mennea. Il ...

Atletica - Tortu batte Mennea : primo italiano sotto i 10' sui 100 : Storica impresa di Filippo Tortu che supera dopo 40 anni il grande Pietro Mennea correndo i 100 metri in 9'99 sotto la fatidica soglia dei 10'. E' accaduto al Meeting di Madrid dove è arrivato secondo ...

Filippo Tortu - record storico a Madrid : 9''99 sui 100 metri. Battuto il primato di Mennea : Un record storico. Una prestazione incredibile. Dal 22 giugno 2018 c'è un italiano che ha corso i 100 metri sotto i 10''. Non era accaduto neanche a un pezzo di storia dello sport italiano Pietro Mennea. Lo ha fatto registrare il 20enne sprinter milanese Filippo Tortu, 20enne da una settimana, che con un fantastico 9''99 , vento +0,2, è andato a prendersi un primato ...

Atletica - Tortu batte Mennea : primo italiano sotto i 10" sui 100 : Filippo Tortu supera dopo 40 il grande Pietro Mennea e correndo i 100 metri in 9"99 sotto la fatidica soglia dei 10". E' accaduto al Meeting di Madrid dove è arrivato secondo...

VIDEO Filippo Tortu MITOLOGICO - riscritta la storia : 9.99 sui 100 metri - abbattuto il muro e Pietro Menna. La gara del record italiano : Filippo Tortu ha riscritto la storia dell’atletica leggera italiana, ha corso sotto i 10 secondi e dopo 39 anni ha battuto Pietro Mennea. Strepitoso 9.99 per il 20enne brianzolo che a Madrid ha confezionato una pagina indimenticabile. Di seguito il VIDEO della gara di Filippo Tortu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (foto FIDAL/Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Atletica : Tortu nella leggenda : 9'99 sui 100 metri a Madrid : Il velocista sardo, 20 anni Il velocista sardo, 20 anni JUVE E UNIVERSITA' - Tifosissimo della Juve, studente di economia alla Luiss, una passione per i film di Christian De Sica e per la musica di ...

Atletica - Tortu sui 100 metri a Madrid cancella Mennea : 9"99 primo italiano sotto i 10" : Il giovane azzurro nel meeting in Spagna vola e abbatte il muro dei 10 secondi con 2.02 metri di vento al secondo a favore

Atletica - Filippo Tortu si prepara al Meeting internazionale di Madrid : l’azzurro in gara sui 100 : In occasione del Meeting internazionale di Madrid, Filippo Tortu correrà per la trentesima volta i 100 metri Un minuto alle 20. Alle 19.59 di venerdì 22 giugno scatterà la trentesima volta di Filippo Tortu sui 100 metri. Sarà la batteria, la prima attesissima fiammata dello sprinter azzurro al Meeting internazionale di Madrid. 76 minuti più tardi, alle 21.15, la finalissima. Vent’anni appena compiuti, Super Pippo è già diventato il secondo ...

VIDEO Filippo Tortu vola sui 100m al Golden Gala : pazzesco 10.04 all’Olimpico di Roma - che lanciato dell’azzurro : Filippo Tortu si è scatenato al Golden Gala e ha corso i 100 metri in un eccezionale 10.04. Il 19enne si è spinto a un solo centesimi dal personale siglato la scorsa settimana a Savona e ha confermato di valere questi temponi, anche con il vento contrario di 0.4 m/s trovato allo Stadio Olimpico di Roma. Il brianzolo, terzo alle spalle di Baker e Vicaut ma davanti alla stella Coleman, si è reso protagonista di un eccezionale lanciato che ha ...

Tortu ancora a un soffio da Mennea : 3° sui 100 metri in 10'04 : erzo al traguardo, preceduto solo dal migliore sprinter in circolazione, l'americano Baker, e dal francese Vicaut. Serata da ricordare per Filippo Tortu allo stadio Olimpico in occasione della 38/a ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico - eccezionale 10.04 e terzo posto sui 100m! Battuto Coleman - vince Baker : Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato ...