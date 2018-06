Torino | sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici | stop dalle 18 alle 22

SCIOPERO AEREI E TRENI - ULTIME NOTIZIE/ Trasporti ko venerdì 8 giugno - Lazio-Torino : voli ricollocati Alitalia : SCIOPERO TRENI e AEREI oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Sciopero treni e aerei - ultime notizie/ Venerdì 8 giugno nero per trasporti : a rischio Lazio e Torino : Sciopero treni e aerei oggi e Venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Torino : Cat - sciopero da ore 22 domani a 6 domenica per difesa sicurezza : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – “Ancor prima del tragico incidente di Caluso abbiamo proclamato uno sciopero dalle ore 22,00 di sabato 26 alle ore 6,00 di domenica 27 maggio che contiene anche il problema della sicurezza. Ed è la mobilitazione che ci permette di gridare al paese lo sdegno per i nostri morti e per le insicurezze di tutti i giorni, insicurezze che poi colpiscono anche i viaggiatori”. E’ quanto afferma la sigla ...

Torino : Cat - sciopero da ore 22 domani a 6 domenica per difesa sicurezza : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – “Ancor prima del tragico incidente di Caluso abbiamo proclamato uno sciopero dalle ore 22,00 di sabato 26 alle ore 6,00 di domenica 27 maggio che contiene anche il problema della sicurezza. Ed è la mobilitazione che ci permette di gridare al paese lo sdegno per i nostri morti e per le insicurezze di tutti i giorni, insicurezze che poi colpiscono anche i viaggiatori”. E’ quanto afferma la sigla ...

Sciopero dei mezzi pubblici a Torino - orari e linee interessate - : La protesta, indetta dal sindacato Usb nella giornata di oggi, coinvolge tram, autobus, metropolitana e servizio ferroviario