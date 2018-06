Torino Outlet Village | i migliori artisti del jazz italiano e tanti ospiti internazionali

sportfair

: Non perdete l'appuntamento con la grande #musica! Giovedì 28 giugno presso il Torino Outlet Village andrà in scena… - executivetorino : Non perdete l'appuntamento con la grande #musica! Giovedì 28 giugno presso il Torino Outlet Village andrà in scena… - vittoriopasteris : @ piemonteexpo Torino Outlet Village: Un’estate a ritmo di musica -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Idel panoramaisticoedsul palco diper un‘estate in musica Le proposte per trascorrere un’estate in musica acontinuano. Oltre alla rassegna di musica classica che vedrà i talentuosidel Conservatorio diin concerto ogni martedì, per tutta l’estate ilsarà il protagonista dei giovedì sera al. Dal 28 Giugno al 30 agosto,diventerà il palcoscenico di esclusivi concerticonnoti del panoramaed internazionale che, ogni giovedì al tramonto, si esibiranno live nella promenade centrale ai piedi dell’obelisco alto 85 metri, progettato dall’architetto Claudio Silvestrin e simbolo di. Il, genere musicale nato negli Stati Uniti all’inizio del ventesimo secolo, sta diventando sempre più amato anche nel ...