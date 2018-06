Torino | chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14

Chiara Appendino - chiesto il processo per i fatti di Piazza San Carlo a Torino : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell'inchiesta su quanto accadde in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna.Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le ...

A Torino il capogruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria. Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano, ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...

Torino - Acquah ha chiesto la cessione : la situazione ed il possibile sostituto : Il centrocampista del Torino Acquah, ha chiesto la cessione in maniera abbastanza esplicita, adesso toccherà a Petrachi sostituirlo a dovere “Il mio sogno è giocare in Inghilterra e ogni giorno prego perché possa avere l’opportunità di giocare in Premier”. Acquah, centrocampista del Torino, ha parlato ad un portale ghanese, rivelando in maniera abbastanza esplicita la propria intenzione di voler lasciare la Serie A. ...

Torino - Ruby ter : chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi/ Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere : Torino, Ruby ter: chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, che dovrà ora rispondere di nuove accuse il prossimo primo giugno(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:19:00 GMT)

