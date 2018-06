Torino - 38enne uccisa a coltellate in casa dopo lite col marito : fermato l’uomo : Sarebbe stato lo stesso omicida a chiamare i soccorsi ma, all'arrivo dell'ambulanza, per la donna non c'era più nulla da fare. Il 48enne è stato fermato subito dopo dalla polizia con l'accusa di omicidio. I due, che avevano due figli piccoli, prima dell'assassinio pare stessero litigando.Continua a leggere