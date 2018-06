Tonno rosso venduto abusivamente | sequestri in Sicilia

Nas - sequestro di Tonno rosso in un deposito abusivo : CATANIA- L'inizio dell'estate, come da recente cronaca, ha evidenziato già alcuni casi di tossinfezione alimentare in Sicilia dovuti al consumo di tonno rosso acquistato verosimilmente presso venditori abusivi o addirittura sottobanco attraverso ...

Pescano un grosso Tonno - ma arriva uno squalo affamato… : Il filmato è stato girato al largo delle Hawaii. Il predatore si avventa sul tonno che ha abboccato all’amo e ai pescatori...

Trapani : Asp - controlli a tappeto su Tonno rosso (2) : (AdnKronos) - Ai consumatori si raccomanda di acquistare pesce solo da operatori di fiducia che espongono la merce a temperatura controllata; non interrompere la catena del freddo; evitare il ricongelamento di prodotti scongelati ed evitare il consumo di molluschi crudi o poco cotti. "Va sottolineat

Trapani : Asp - controlli a tappeto su Tonno rosso : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Una "intensificazione dell'attività ispettiva nel settore dei prodotti ittici, utilizzando tutto il personale veterinario disponibile, per prevenire l'insorgenza di intossicazioni alimentari da consumo di pesce non idoneo". E' quanto ha predisposto il direttore del Dip

Mangiano Tonno rosso e si sentono male - 8 intossicati. Gravissime madre e figlia : Intossicazione da tonno rosso: madre di 62 anni e figlia di 32 Gravissime all'ospedale Civico a Palermo dopo un pranzo a base di tonno rosso acquistato da un ambulante in piazza Torrelunga. Altre sei ...

Palermo - sequestrati 2.600 kg di Tonno rosso - : L'operazione ha permesso di bloccare 13 esemplari pescati in modo fraudolento e destinati al mercato ittico. Il pesce confiscato sarà destinato a enti caritatevoli del territorio palermitano

Sequestrati 125 kg di Tonno rosso di una specie protetta e senza etichettatura per la vendita : una denuncia : Una pattuglia della Polizia Stradale si trovava in Via del Minatore a Carbonia e ha fermato un autocarro Renault Kangoo per un controllo. Nel corso delle verifiche sulla regolarità della ...

Palermo : pesca di frodo a Porticello - sequestrati 2600 chili di Tonno rosso : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - La guardia di finanza ha messo a segno un'importante operazione di contrasto al mercato illegale della pesca di frodo. I finanzieri della compagnia di Bagheria (Palermo), le vedette della stazione navale di Palermo e i militari del servizio aeronavale delle Fiamme giall

Catania : sequestrate oltre 6 tonnellate di Tonno rosso : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - oltre sei tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dalla Guardia costiera di Catania nei porti del capoluogo etneo e di Acitrezza. Il tonno, il cui valore di mercato al dettaglio supera i 200mila euro, non era in regola con la prescritta documentazione sulla tr

Trapani - gli uomini della Guardia Costiera sequestrano 200 chili di Tonno rosso : Duecento chili di tonno rosso sono stati sequestrati dai militari della Guardia Costiera di Trapani. Da un controllo il prodotto è risultato, infatti, sprovvisto del prescritto documento di cattura ed ...

Pesca - la guerra del Tonno rosso : la Sicilia impugna il decreto dello Stato : Firmato dal ministero delle Politiche agricole il decreto di ripartizione delle quote di Pesca del tonno rosso che, “ancora una volta, non ha tenuto in considerazione le richieste avanzate dalla Regione Sicilia, che aveva posto l’accento su una piu’ equa ripartizione delle quote, invertendo la rotta di premiare pochi e penalizzare molti”. A darne notizia sono gli assessori per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, e per ...