umbrianotizieweb

: Todi. Conclusa la V Edizione della Festa Europea della Musica. - Umbria_N_Web : Todi. Conclusa la V Edizione della Festa Europea della Musica. -

(Di venerdì 22 giugno 2018) ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le Bande del territorio in Piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...