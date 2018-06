Titoli di Stato | in asta 6 | 5 miliardi di euro di BOT semestrali

Grecia - Borsa e Titoli di Stato festeggiano l'uscita dal piano di salvataggio : Esplosione di ottimismo sui mercati finanziari ellenici dopo il via libera dell'Eurogruppo alla fine degli aiuti alla Grecia . La Borsa di Atene è la migliore in Europa con un rialzo dell'1,24% mentre ...

BCE - il Quantitative Easing - programma di acquisto Titoli di Stato - terminerà da gennaio : Se i mercati finanziari possono essere pensati attraverso un’immagine come un vasto oceano solcato da molti vascelli - taluni più grandi e robusti, altri più piccoli e fragili -, allora si può dire che su questo oceano, ad impensierire non poco i comandanti di quelle navi, incombano, sebbene ancora all'orizzonte, nubi nere e allarmanti, promesse di potenziali tempeste. Fuor di metafora, gli analisti dei mercati finanziari attendono a breve la ...

Russia : quasi dimezzati investimenti in Titoli di stato USA - : "Ovviamente, se tali decisioni saranno adottate, anche noi possiamo ridurre investimenti nei titoli americani, i soldi russi non lavoreranno nell'interesse dell'economia americana", ha detto il ...

Draghi : nessuna cospirazione su acquisti Titoli di Stato Italia : Roma, 14 giu. , askanews, Il presidente della Bce Mario Draghi ha smentito che vi sia stata qualsivoglia variazione sulle modalità di acquisto di titoli di Stato Italiani nel mese di maggio rispetto ...

Bce - da gennaio 2019 stop all'acquisto dei Titoli di Stato : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece resteranno fermi ai minimi record almeno fino alla prossima estate e in ogni caso finché sarà necessario.e. La decisione arriva in anticipo per molti osservatori: ...

Aiuti della Bce - la road map di Draghi per la fine del Quantitative easing : a gennaio stop ad acquisto Titoli di Stato : La Banca Centrale Europea ridurrà gli acquisti di titoli fatti attraverso il Quantitative easing da 30 a 15 miliardi al mese da ottobre a dicembre, per poi portarli a zero da gennaio in poi. L’Eurotower continuerà comunque a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza “a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ...

Titoli di Stato - il Tesoro vende i BTP a caro prezzo : Il Tesoro vende a caro prezzo i Titoli di Stato di medio-lungo periodo messi all'asta questa mattina. Il Ministero delle Finanze ha collocato tutti i 2 miliardi di euro di BTP a 3 anni offerti ma con ...

I Titoli di Stato italiani - a breve - valgono o no meno di quelli greci? : Ma la cosa, nota qualcuno, deve essere messa direttamente in relazione con un'intervista rilasciata sempre al Corriere della Sera da ministri dell'economia, Giovanni Tria . In cui il titolare di via ...

Spread e mercati - attacco all'Italia e vera storia. Titoli di Stato peggiori - ma c'è motivo : Nessuno avrebbe mai immaginato che la Grecia riuscisse a proporre condizioni più vantaggiose. Ma c'è un motivo: ecco cosa sta succedendo in Italia..

Italia superata da Atene sui Titoli di Stato A maggio 38 miliardi in fuga all’estero : Il rendimento greco a 9 mesi ora è più basso. È un sorpasso impensabile anche solo fino a metà maggio, quando uscì il «contratto» di governo M5S-Lega che prevedeva l’opzione di uscita dall’euro e destabilizzò per la prima volta il mercato del debito Italiano

Augusto Minzolini contro il governo gialloverde : 'Ballano la samba. E i Titoli di Stato...' : In precedenza, nei 90 lunghi giorni di consultazioni, il differenziale è sensibilmente progredito a causa del quadro di instabilità politica. Dunque, attribuire al governo gialloverde quanto sta ...

La Bce smette di comprare Titoli di Stato? Dirottiamo il Qe sulle imprese : L’annuncio – dato da Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea – che dal prossimo anno la Bce cesserà di acquistare titoli di Stato dei singoli Paesi membri ha subito messo in allarme molti governi dell’Unione a causa delle tensioni che questo provvedimento (peraltro inevitabile presto o tardi) creerà. Il QE (Quantitative Easing) è una misura di sostegno monetario all’economia nazionale adottato per la ...