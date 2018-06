Tiro con l’Arco | Nespoli conquista la finale per l’oro a Salt Lake City | sfiderà

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Italia in finale per il terzo posto nell’arco olimpico maschile : L’Italia approda alla finale per il terzo posto nell’arco olimpico a squadre maschile nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City Mauro Nespoli, dopo l’impresa nell’individuale in cui si giocherà la finalissima, insieme ai compagni di squadra Michele Frangilli e Marco Morello potrà giocarsi il podio nella gara a squadre. Il terzetto azzurro ha aperto con la vittoria con la Germania per 5-3, poi ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Tiro con l’arco - calcio e pallavolo. Italia - vai e vinci! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : straordinario Mauro Nespoli! L’azzurro vola in finale nell’arco olimpico : Mauro Nespoli si supera a Salt Lake City e vola in finale nell’arco olimpico nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. L’azzurro ha realizzato una prestazione straordinaria, vincendo tutti gli scontri diretti del tabellone e approdando così all’atto conclusivo di domenica quando sfiderà l’olandese Steve Wijler, per cercare una vittoria che gli garantirebbe anche il pass diretto per le Finali di Samsun. Nespoli ...

Tiro con l’arco – XVIII Giochi del Mediterraneo : azzurri pronti alla gara : La Nazionale olimpica di Tiro con l’arco è sbarcata ieri a Tarragona (Spa) pronta per andare sulla linea di Tiro. Domani il via alle 72 frecce di ranking round. Domenica le finali individuali e a squadre Gli azzurri ai Giochi del Mediterraneo La Nazionale olimpica di Tiro con l’arco è sbarcata ieri a Tarragona (Spa) pronta per andare sulla linea di Tiro. Il Direttore Tecnico Mauro Berruto, al seguito della squadra insieme ai coach ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri da oro nelle gare a squadre : Il Tiro con l’arco sarà uno degli sport di punta per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). Nell’ultima edizione il Bel Paese conquistò infatti sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. L’obiettivo per questa rassegna sarà quello di confermarsi nuovamente ai vertici. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati Azzurri. Le maggiori chance di conquistare una medaglia d’oro arriveranno nelle gare ...

Tiro con l’Arco - otto azzurri staccano il pass per i sedicesimi nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City : Buone prove per gli azzurri nelle sfide individuali disputate nella notte a Salt Lake City (Usa) alla terza tappa di Coppa del Mondo, otto gli arcieri della Nazionale che continuano la corsa nell’individuale accedendo ai sedicesimi Mauro Nespoli, Michele Frangilli, Vanessa Landi, Jessica Tomasi, Sergio Pagni, Viviano Mior, Marcella Tonioli e Irene Franchini, sono loro gli otto azzurri che continuano la corsa verso le medaglie nelle sfide ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : otto azzurri restano in gara - mixed team fuori al primo turno : restano in gara otto azzurri a Salt Lake City, dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nella nottata italiana si sono svolti i primi incontri del tabellone principale, con i nostri portacolori che hanno fatto complessivamente una buona prova. Nulla da fare invece nel mixed team dove l’Italia esce di scena al primo turno in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i ...

Tiro con l’Arco - cominciano bene gli azzurri a Salt Lake City : ecco tutti i risultati delle eliminatorie : Concluso il ranking round del ricurvo e del compound nella terza tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Usa), questa sera i primi turni eliminatori individuali e nella notte italiana le sfide mixed team dagli ottavi alle semifinali Comincia bene l’avventura azzurra alla terza tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Usa) dove gli atleti hanno dovuto affrontare una vento insidioso per tutto il corso della gara. ARCO OLIMPICO ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : ottimo avvio dell’Italia a Salt Lake City. Nespoli e Frangilli ai 16esimi di finale : A Salt Lake City (Utah, USA) è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. Prima giornata riservata ai ranking round che hanno definito il tabellone delle competizioni individuali. L’Italia ha incominciato al meglio la propria avventura nonostante un vento insidioso. Mauro Nespoli e Michele Frangilli sono rispettivamente 12esimo (649 punti) e 17esimo (648) nell’arco olimpico: qualificazione ...

