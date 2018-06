Timeless cancellata da NBC | con una piccola speranza per i fan di vedere un film

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ci risiamo:è stata (di nuovo)da NBC, dal momento che il network statunitense ha annunciato venerdì 22 giugno che la serie non tornerà per una terza stagione. C'è tuttavia unaper i fan, che viene da Twitter e che potrebbe portare loro una degna conclusione per la serie: quella diunche chiuda le storyline ancora in sospeso."È un giorno triste per gli autori, gli attori, la crew e specialmente gli spettatori di" ha twittato il co-showrunner Shawn Ryan, "Siamo tutti estremamente fieri di ciò che abbiamo fatto e sappiamo che è stato più di uno show per molti dei nostri fan. È diventato una passione e una causa per molti di loro". "Se NBC è sincera nel volere undi due ore per dare una necessaria chiusura ai nostri straordinari fan, siamo pronti a farlo" ha aggiunto, "Non vogliamo che i viaggi di Lucy, Wyatt, Rufus e gli ...