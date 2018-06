Ti va di ballare? | il 23 giugno i sensuali passi di danza di Antonio Banderas

tvzap.kataweb

(Di venerdì 22 giugno 2018) Una storia vera che esalta latà del suo interprete: Ti va di?, film del 2006 diretto da Liz Friedlander, vedenei panni di Pierre Dulaine, ballerino da sala ed insegnante noto negli Stati Uniti per l’introduzione del ballo nelle scuole. Il film va in onda sabato 23alle 21.25 su Canale 5. Ti va di? Trailer Ti va di? Trama Pierre Dulaine, ex ballerino professionista, un giorno si propone come insegnante diin una scuola pubblica malfamata di New York. All’inizio i ragazzi sono molto scettici, perché sono degli aponati di musica e ballo hip-hop e per cui indifferenti verso il balletto classico. Le lezioni del professore si scontrano con la cultura dei suoi studenti, ma col passare del tempo riesce a farsi apprezzare dai nuovi allievi che vengono gradualmente contagiati dall’entusiasmo e ...