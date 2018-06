Thor The Dark World film stasera in tv 22 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Se ignori Thor the dark world su Rai 2 stasera, non piangerai ancora dopo due mesi - Soldato12501 : Se ignori Thor the dark world su Rai 2 stasera, non piangerai ancora dopo due mesi - adelaidexarts : - PASSIAMO ALLE COSE POSITIVE STA SERA C’È THOR THE DARK WORLD E SOPRATTUTTO OGGI HO SCOPERTO CHE BEN 4 AMICHE DELL… - poemnjall : RT @_takecareofme_: Stasera c’è Thor The Dark World su Rai 2, non fate come me che fino alle 22 non riuscirò a vederlo. Vedetelo dall’inizi… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)Theè ilin tv venerdì 222018 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola diretta da Alan Taylor ha come protagonisti Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Idris Elba. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVThein tv: scheda USCITO IL: 20 novembre 2013 GENERE: Azione, Fantasy, Avventura ANNO: 2013 REGIA: Alan Taylor CAST: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Idris Elba, Anthony Hopkins, Christopher Eccleston, Ray Stevenson, Josh Dallas, Jaimie Alexander, Tadanobu Asano, Zachary Levi, Rene Russo, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Kat ...