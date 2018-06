The Red Harlequin la saga fantasy Young Adult dall' anima italiana diventa una serie tv

Red Bull e Ubisoft consolidano la loro collaborazione con The Crew 2 : Ubisoft e Red Bull hanno annunciato di voler portare a nuovi livelli la propria collaborazione per The Crew 2, il nuovo episodio del rivoluzionario franchise di guida open world. Per celebrare l'imminente Open Beta del gioco, che si terrà dal 21 al 25 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, i due brand hanno annunciato Face Your Ride, il contest che darà l'opportunità ai giocatori di vincere una Gold Edition del videogioco. I giocatori ...

KaTherine Langford oltre Hannah Baker di Tredici : Niente da dire: nella carriera appena sbocciata di Katherine Langford, la coerenza non manca. L'attrice australiana, infatti, è passata da una serie tv (Tredici) al suo primo film (Tuo, Simon) affrontando ancora una volta e in modo ancora coraggioso il tema delle difficoltà emotive dell'adolescenza. Prima legate a bullismo e violenza sessuale ora tra bullismo e omofobia, sempre con un occhio anche ai contraltari positivi importanti

Matt "Guitar" Murphy - morto chitarrista Blues BroThers/ Da Aretha Franklin e Redding : al servizio degli altri : La scomparsa di Matt Guitar Murphy, celebre chitarrista dei Blues Brothers nell'omonimo film e nei dischi del gruppo. Sempre al servizio degli altri, da Otis Redding a Aretha Franklin(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Money in The Bank 2018 – Paige aggredita e insultata da un fan all'uscita : la risposta social è fantastica [FOTO] : Episodio davvero spiacevole accaduto a Paige al termine di Money in the Bank 2018: la gm di SmackDown è stata aggredita e insultata da un 'fan' Ieri notte, al termine del grande spettacolo di Money in the Bank, è stato registrato un fatto alquanto spiacevole. All'uscita del palazzetto, Paige è stata aggredita ed insultata da un 'fan', che l'ha presa in giro per il suo aumento di peso.

Fallout 76 non è il gioco che molti credono sia - le parole di BeThesda : L'annuncio di Fallout 76 ha colto un po' di sorpresa i fan del brand: troppo poco tempo è intercorso dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga, Fallout 4, con l'annuncio quindi di un sequel ufficiale che era ben lungi dalle aspettative della community. Ovviamente le mosse di Bethesda si discostano da quello che era il pensiero comune, con Fallout 76 che proverà a intraprendere una strada del tutto diversa rispetto al passato

Credit Suisse conclude accordo in USA con Lehman BroThers

Gal Gadot affiancherà The Rock nell'action comedy Red Notice - Best Movie : Si dice, inoltre, che il personaggio della Gadot avrà a che fare col mondo dell'arte.

Tredici 3 ci sarà? KaTherine Langford in lacrime conferma il suo addio : "È stato il mio primo lavoro" : Se Tredici 3 ci sarà, Hannah Baker non apparirà più. Neanche attraverso visioni di Clay o flashback dei suoi amici. Nel corso di un panel dedicato a Netflix, l'attrice Katherine Langford ha confermato ciò che in parte aveva dichiarato la scorsa settimana, ovvero il suo addio nei panni della protagonista nella serie di successo del servizio streaming on demand. Tuttavia, al momento non si hanno indicazioni su una possibile terza stagione.

The Voice - Maryam Tancredi racconta il riscatto dopo il bullismo : Maryam Tancredi, vincitrice di The Voice of Italy: "Sono stata vittima di bullismo" Maryam Tancredi, diciannovenne di Somma Vesuviana, ha vinto l'ultima edizione di The Voice of Italy, il programma musicale di Raidue condotto quest'anno da Costantino della Gherardesca in cui si sfidano giovani talenti del canto. I concorrenti sono supportati da 4 coach. Maryam faceva parte della squadra di Al Bano.

Cinquant'anni fa l'assassinio di Kennedy - erede di Martin LuTher King : "Amore, saggezza, solidarietà per coloro che soffrono, giustizia per tutti, bianchi e neri": cosi' Robert Francis Kennedy ricordava Martin Luther King dopo la sua uccisione, lui che da molti ne era in ...

"The Americans" - va in scena l'ultimo atto di Guerra fredda : Matteo Ghidonida Los AngelesQuando cinque anni fa The Americans fu creata dall'ex dipendente della Cia, Joe Weisberg, i consensi arrivarono quasi immediatamente. L'accuratezza con cui la serie Fox racconta la Guerra fredda, attraverso le vite di due agenti russi del Kgb che vivono sotto copertura in un sobborgo degli Stati Uniti, convinse pubblico e critica.Le vicende che coinvolgono i coniugi Philip e Elizabeth Jennings (Misha e Nadezhda), spie

Tredici 2 batte The Crown - la serie teen di Netflix è la più vista a soli tre giorni dalla pubblicazione : Tredici 2 è un successo assicurato per Netflix. Nielsen, compagnia americana che si occupa di rilevare i dati d'ascolto, ha svelato il numero di visualizzazioni della seconda stagione della serie drama, confermando la popolarità di questo prodotto. Come scrive IndieWire, il primo episodio di Tredici 2 è stato visto da una media di 6.1 milioni di utenti a soli tre giorni dalla pubblicazione.

KaTherine Langford beauty look : trucco e capelli della star di Tredici : Una grande prova acclamata da pubblico e critica, con il merito di aver posto l'attenzione su problemi come bullismo, emarginazione e violenza sessuale nel mondo degli adolescenti.

Suzuki protagonista di The BIG RED : una delle gare di pesca sportiva nella modalità "CATCH & RELEASE" : Il Suzuki Fishing Team protagonista della competizione di pesca sportiva nella modalità "CATCH & RELEASE" The Big Red, The Big Fun! Suzuki ha partecipato alla gara schierando il Suzuki Fishing Team, 6 equipaggi di spicco che si sono contraddistinti per competizione, simpatia, rispetto dell'avversario e spirito di squadra, conquistando il palco in diverse categorie di premio