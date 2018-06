Tfn | su campionati serie A e B femminili rigettato ricorso Lnd

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, visti l’atto di costituzione in giudizio della Figc e l’atto di intervento delle Società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women’s FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco e US S. Zaccaria, haildella Lega Nazionale Dilettanti, in persona del presidente e legale rappresentante Cosimo Sibilia, avverso la delibera del commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini dello scorso 3 maggio in merito all’assunzione da parte della Figc, attraverso l’inquadramento della Divisione Calcio Femminile, del ruolo di organizzatore deinazionali diA eB di ...