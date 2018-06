Tetto in fiamme | evacuate 30 famiglie

Glasgow - in fiamme la scuola d'arte dell'archiTetto Mackintosh : E' stato un venerdì sera affollato, c'era il mondo in strada, la gente era fuori a divertirsi e qui c'era un pericolo significativo", ha spiegato."In questo momento sono felice di riferire che non ci ...

Incendi : Vicenza - fiamme in Tetto municipio di Torrebelvicino : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - Alle 10.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro presso il municipio di Torrebelvicino per l’Incendio di un sottotetto di una pensilina di legno innescato dall’impianto elettrico dei pannelli fotovoltaici: evacuato il personale prima dell’arrivo dei socc

Incendi : Vicenza - fiamme in Tetto municipio di Torrebelvicino : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Alle 10.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro presso il municipio di Torrebelvicino per l’Incendio di un sottotetto di una pensilina di legno innescato dall’impianto elettrico dei pannelli fotovoltaici: evacuato il personale prima dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri accorsi da Schio e Vicenza anche con l’autoscala, hanno spento le fiamme evitando l’estensione ...

