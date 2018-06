Terremoto Centro-Italia - nonna Peppina potrà tornare nella sua casetta di legno : Alla fine Giuseppa Fattori , conosciuta come nonna Peppina , la 95enne terremotata di San Martino di Fiastra , Macerata, , potrà tornare nella casetta di legno abusiva costruita per lei dai familiari ...

Terremoto Centro Italia - crolli case popolari Amatrice : 5 a processo - : Il Tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio cinque persone nell'ambito dell'inchiesta sulle palazzine ex Iacp-ex Ater il cui cedimento provocò 18 vittime. La prima udienza del dibattimento è fissata ...

Terremoto Centro Italia - crolli case popolari Amatrice : 5 a processo : Terremoto Centro Italia, crolli case popolari Amatrice: 5 a processo Il Tribunale di Rieti ha rinviato a giudizio cinque persone nell’ambito dell’inchiesta sulle palazzine ex Iacp-ex Ater il cui cedimento provocò 18 vittime. La prima udienza del dibattimento è fissata per il 19 settembre. Il legale: “Siamo ...

Terremoto Centro Italia : il 26 giugno il Ministro Bonisoli nelle zone colpite dal sisma : “Martedì prossimo sarò nelle zone terremotate del Centro Italia, farò un giro da Visso a Spoleto. In quei territori stiamo passando dalla fine dell’emergenza alla messa in sicurezza“: lo ha reso noto il Ministro dei beni culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, in occasione della presentazione al Mibact dell’ottavo rapporto realizzato da Symbola e Unioncamere ‘Io sono cultura’. “Se raccontiamo quello ...

Terremoto Centro Italia - crollo della torre di Accumoli : a giudizio in 7 - c’è il sindaco. Parente delle vittime : “Si dimetta” : Per il crollo del campanile di Accumoli, uno dei simboli del Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, sarà processato anche il sindaco Stefano Petrucci. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Rieti è tra i 7 imputati per omicidio colposo e disastro colposo rinviati a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Ilaria Auricchio. Il crollo della torre campanaria causò la morte di un’intera famiglia: dei coniugi Andrea ...

Terremoto Centro Italia - 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli : Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli Continua a leggere L'articolo Terremoto Centro Italia, 7 a processo per il crollo del campanile di Accumoli proviene da NewsGo.

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori - consegnate ai sindaci 3.318 Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai sindaci sono 3.318, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 284 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 98,90% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.557 Sae nelle Marche, 796 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate ...

Terremoto Salerno : scossa con epicentro a Battipaglia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : nasce il progetto di sostegno ai produttori del cratere : E’ stato presentato a Rieti il progetto ‘PosTerremoto’ sviluppato dalle Associazioni Postribù e ‘Il Sorriso di Filippo’, in collaborazione con l’Associazione Animaeacqua, Deafal Ong, Tularu’, che punta da un lato al sostegno dei produttori terremotati delle aree del cratere, con particolare attenzione ad Amatrice, Accumoli e zone limitrofe, e dall’altro a sostenere il legame fra il territorio ...

Terremoto - forte scossa in Islanda : epicentro sul vulcano Bardabunga [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : proseguono le demolizioni a San Pellegrino di Norcia : proseguono le demolizioni a San Pellegrino di Norcia, località duramente colpita dal Terremoto in Centro Italia: il Comune ha emesso un’altra ordinanza che prevede l’abbattimento di altri 8 edifici a partire dal 29 giugno. A San Pellegrino il sisma ha distrutto quasi il 90% delle abitazioni: nel Comune, nel febbraio 2017, è stato realizzato il primo villaggio Sae dell’intero cratere del Centro Italia. L'articolo Terremoto ...

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : paura a L’Aquila e Teramo [MAPPA e DATI] : 1/5 ...

Giorgia Meloni - il dato nascosto nelle elezioni : Terremoto centrodestra - sorpasso su Silvio Berlusconi : Meglio di Nadal al Rolland Garros, queste amministrative, per una Lega che ha sigillato il proprio trionfo dentro e fuori la coalizione; e per Giorgia Meloni che ha ripreso a macinare consensi e che ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “Domande per l’aiuto per le stalle entro il 30 Giugno” : Potranno essere presentate fino al 30 giugno la domanda per gli aiuti concessi alla zootecnia intensiva nelle zone montane e svantaggiate dei comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017. Lo rende noto la Coldiretti sulla base delle nuove indicazioni Agea in occasione della visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle aree terremotate segnate da una significativa presenza agricola messa a dura prova dalle scosse. Sono 25mila le aziende e ...