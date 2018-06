Tennis World Tour era completo al 20% a poche settimane dalla pubblicazione : Tennis World Tour è stato pubblicato solo lo scorso mese (Switch, PC, Xbox One e PS4) e ha deluso non pochi fan. Stando alle ultime dichiarazioni di Alain Falc (Bigben) il gioco era completo solo al 20% a un paio di settimane dalla data di uscita. Come riporta DSOG sembra che il publisher non abbia potuto rinviare la data di lancio per motivi di marketing e per avere un gioco di Tennis durante gli Open di Francia. Falc ha affermato che la ...

Tennis World Tour : Recensione - Trailer e Gameplay : Il 2018 è indubbiamente l’anno del Tennis. Dopo il lancio di AO Tennis e l’imminente arrivo di Mario Tennis, abbiamo avuto il piacere di mettere le mani su Tennis World Tour, ed oggi su gentile concessione di Big Ben Interactive vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Tennis World Tour Recensione Commercializzati nello stesso periodo di tempo, a distanza di circa un mese l’uno dall’altro, Tennis World ...

Tennis World Tour è finalmente disponibile oggi su PS4 : In occasione dell'uscita oggi di Tennis World Tour su PS4, Bigben e Breakpoint hanno pubblicato il trailer di lancio per il titolo sportivo che sancisce il ritorno del grande Tennis su console e PC. Il gioco è già disponibile quindi per la console ammiraglia Sony, mentre arriverà su Xbox One il 1 giugno 2018 e su Nintendo Switch e PC il prossimo 12 giugno.Il gioco offrirà una vasta gamma di modalità e contenuti, proponendo un roster di 31 ...

Tennis World Tour disponibile da oggi : Bigben Interactive è lieta di annunciare che Tennis World Tour è ufficialmente disponibile da oggi su PS4 in digitale ed edizione fisica. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Tennis World Tour arriva oggi E dopo AO Tennis è il turno di Tennis World Tour, disponibile a partire da oggi solo su PS4. Di seguito le caratteristiche ...

Andre Agassi e John McEnroe incrociano le racchette nel nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour : Manca solo qualche giorno all'uscita su PS4 e Xbox One di Tennis World Tour, lo sportivo sviluppato da Breakpoint ed edito da Bigben Interactive che sarà disponibile sulle due console a partire dal 22 maggio. Il gioco arriverà in un secondo momento anche su PC e Nintendo Switch, il 12 giugno.Per ingannare l'attesa, Bigben ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour, che mostra un match tra due leggende ...

Tennis World Tour : Tutti i dettagli sulle Legends e Standard Edition : Bigben e Breakpoint sono lieti di svelare un nuovo gameplay di Tennis World Tour, dove le due leggende del Tennis Andre Agassi e John McEnroe si sfidano uno contro l’altro facendo rivivere uno scontro leggendario. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Tennis World Tour: Nuovo Gameplay e dettagli sulle Edizioni del gioco Andre Agassi e John McEnroe insieme a numerosi contenuti ...

Tennis World Tour : Svelata la Carriera : Bigben e Breakpoint sono lieti di svelare la modalità Carriera di Tennis World Tour con un nuovo video. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. La Carriera di Tennis World Tour Nella modalità Carriera di Tennis World Tour, l’obiettivo sarà quello di portare il proprio avatar a diventare il miglior Tennista del mondo. Per realizzare questo obiettivo, ...

Tennis World Tour : annunciata la nuova data di uscita per le versioni Switch e PC : In precedenza vi avevamo comunicato che Tennis World Tour sarebbe arrivato il prossimo 22 maggio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ma, a quanto pare, per il giorno stabilito vedranno la luce solo le versioni per le console di Sony e Microsoft.Gli utenti PC e Nintendo Switch dovranno attendere qualche giorno in più. Bigben ha infatti confermato, attraverso un comunicato stampa, che i possessori della console ibrida e gli utenti PC potranno ...

Tennis World Tour - prova : Legnano - Sono ormai diversi anni che il mercato dei videogiochi non ha più un nuovo prodotto dedicato al Tennis. Un tempo c'erano i classici Top Spin e Virtua Tennis, adesso invece, per qualche strana ragione, nessuno sembrava più interessato a questa nicchia. Solo il buon Super Mario, saltuariamente, riunisce ancora i suoi amici per qualche infuocato set.Improvvisamente, però, nell'arco di poche settimane arriveranno due nuove proposte. AO ...

Elias Ymer e Karen Khachanov si aggiungono al roster di Tennis World Tour : Tennis World Tour è il nuovo titolo sportivo di Breakpoint e Bigben Interactive che, a breve, farà felici i giocatori PC e console amanti del Tennis.Il gioco arriverà il 22 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ma, per chi fosse interessato, vi ricordiamo che il gioco sarà mostrato in anticipo in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio 2018.Recentemente abbiamo appreso delle due new entry ...

Un nuovo video gameplay di Tennis World Tour mostra un match tra John McEnroe e Andre Agassi : Mentre nella giornata di ieri abbiamo appreso l'arrivo di Richard Gasquet e John Isner nel roster di Tennis World Tour, oggi si torna a puntare i riflettori sul gioco di Breakpoint e Bigben Interactive.Nello specifico, questa volta possiamo dare uno sguardo a un match tra due leggende di questo sport, ovvero John McEnroe e Andre Agassi.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo filmato di gioco riportato da GoNintendo:Read more…

Anche Richard Gasquet e John Isner nel roster di Tennis World Tour : Gli appassionati di Tennis torneranno a impugnare la racchetta su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 22 maggio con Tennis World Tour ma, per chi fosse interessato, il gioco sarà mostrato in anticipo in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport.Come probabilmente saprete, Tennis World Tour proporrà un'intensa modalità carriera, ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante gli Internazionali BNL d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...

